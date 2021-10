"Brahim Diaz sta sicuramente meglio, ha fatto una settimana quasi completa. Vedremo. Rebic purtroppo non ci sarà, ha ancora dolore alla caviglia e cercheremo di capire giorno dopo giorno quando potrà rientrare". In conferenza stampa il tecnico del Milan Ibrahimovic e Giroud? Sia Zlatan che Olivier stanno meglio, la loro condizione è in crescendo. Uno giocherà dall'inizio, l'altro a gara in corso". E su Leonardo, che ha assicurato di non avere mai contattato Non ho intenzione di commentare le sue parole. Mi interessa vedere i giocatori dentro la situazione, voglio vedere giocatori determinati". ". In conferenza stampa il tecnico del Milan Stefano Pioli fa il punto sull'infermeria e non si sbilancia sull'utilizzo del trequartista spagnolo dal primo minuto nel big match di domenica sera contro la Roma all'Olimpico: "". E su Leonardo, che ha assicurato di non avere mai contattato Kessié e Theo Hernandez per portarli al PSG, dice: "".

Su Theo Hernandez

"Dopo il Covid ci sono situazioni delicate. In questi giorni l'ho visto bene, sarà titolare nonostante Ballo-Touré abbia recuperato e si sia allenato con la squadra. Dobbiamo essere bravi a valutare le condizioni dei nostri giocatori".

Sul possibile turnover a centrocampo

"Abbiamo quattro centrocampisti, Bakayoko sta molto meglio e mi auguro che possa essere presto titolare. Tutte e tre le prossime gare sono importanti, ma pensiamo alla Roma. Qualche turnazione la farà dopo domenica sera. Non credo ci siano giocatori imprescindibili: dobbiamo avere idee, identità e passione. Brahim sta facendo molto bene, ma abbiamo caratteristiche da mettere in campo quando non lui non c'è".

Sulla Roma

"Affrontiamo una squadra imbattuta in casa, l'unica che ha pareggiato col Napoli. Ha talento, qualità e carattere: è un avversario importante, ci prepariamo per superare un esame difficile. Noi crediamo di essere ben preparati e pronti. Le palle inattive sono sempre molto importanti, sappiamo le qualità dei nostri avversari e di Pellegrini e Veretout nel calciare".

Su Messias e Florenzi

"Non sono a disposizione per la Roma, dovrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni, probabilmente ci saranno per il derby".

Su Leao

"Sta bene. Accelera, strappa e consuma molto. Deve continuare così. Sta dimostrando grande qualità e grandi atteggiamenti".

Su Mourinho

"Grandissimo allenatore e manager. È molto bravo sul piano tattico e mentale".

Sul suo rapporto con i giocatori

"Voglio che pensino che sia l'allenatore giusto per loro".

Roma-Milan: numeri, statistiche e curiosità

