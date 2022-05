La Roma impatta con il Venezia già matematicamente retrocesso dopo la partita tra Salernitana ed Empoli. Eppure i lagunari, nonostante non avessero più nulla da giocarsi, hanno venduto cara la pelle e non hanno consentito ai giallorossi di portarsi a casa il punteggio pieno.

José Mourinho sottolinea gli sforzi fatti dalla squadra: "Siamo una delle squadre con più occasioni create, con 6-7 gol in più avremmo potuto avere qualche punto in più in classifica. Abbiamo avuto una reazione dopo il gol subito, giocando in undici contro dieci non sempre è più facile: il Venezia ha messo tutti i giocatori davanti alla porta. In questo momento abbiamo qualche difficoltà, siamo al limite della zona-rischio ma dovremo continuare così anche nella prossima partita di campionato per poi concentrarci sulla finale di Tirana". Di mezzo ci si è messa anche la palla che non voleva entrare sottolinea gli sforzi fatti dalla squadra: "".

Il pensiero della finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord è costante e la squadra vorrebbe poter dare una gioia al suo pubblico: "Alla fine della partita abbiamo cercato di ringraziare la nostra gente. Anche stasera abbiamo dato tutto e questo è un altro modo per dire 'grazie' al nostro pubblico, vincere una competizione sarebbe una cosa meritata non solo per noi, ma anche per i tifosi che ci sostengono sempre. La famiglia quando si vince c'è sempre mentre quando le cose non vanno è tutto diverso: abbiamo dato tutto, avremmo meritato di stravincere".

Vorrei dare un abbraccio al Venezia e a tutta la sua gente, spero possano tornare in Serie A già nella prossima stagione.

Si parla poi dei singoli che potrebbero essere in campop mercoledì in Albania: "Mkhitaryan, Zaniolo e Afena-Gyan sono infortunati e per questo motivo non erano a disposizione. Zaniolo nella finale di Conference League a Tirana? Prima pensiamo alla prossima sfida di campionato, poi si vedrà".

Mourinho: "Ho giocato finali più importanti, ma questa è speciale"

