Sampdoria e Juventus si affrontano a Marassi in un match valido per la 29esima giornata di Serie A 2021-22: calcio d'inizio alle ore 18, arbitra l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Momento complicato per i blucerchiati di Marco Giampaolo, che hanno perso le ultime due partite contro Atalanta Udinese e sono tornati pericolosamente vicini alla zona retrocessione che al momento dista solo 4 punti. In serie positiva invece i bianconeri di Massimiliano Allegri , che in campionato non perdono dal 27 novembre (0-1 contro l'Atalanta) e hanno vinto le ultime due gare contro Empoli e Spezia. Ricco di gol il match d'andata giocato il 26 settembre all'Allianz Stadium: la Juve si impose 3-2 grazie ai gol di Dybala, Bonucci e Locatelli mentre alla Samp (che all'epoca era allenata da Roberto D'Aversa) non bastarono le reti di Yoshida e Candreva.