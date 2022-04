Gary Medel sarà a disposizione del Bologna nel recupero della 20ª giornata di campionato contro l'Inter in programma mercoledì sera al Dall'Ara. Accolto il ricorso e dimezzata la squalifica del difensore rossoblù che era stato espulso sarà a disposizione del Bologna nel recupero della 20ª giornata di campionato contro l'Inter in programma mercoledì sera al Dall'Ara. Accolto il ricorso e dimezzata la squalifica del difensore rossoblù che era stato espulso negli attimi finali di Juventus-Bologna per proteste : non più due, ma solo una giornata di squalifica, già scontata nello scorso weekend.

Il comunicato della corte sportiva d'appello nazionale

Nell’udienza fissata il 26 aprile 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 288/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Medel Soto Gary Alexis in data 21.04.2022, avverso la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 in relazione alla gara Juventus/Bologna del 16 Aprile 2022;

udito l’Avv. Mattia Grassani per il reclamante, il calciatore Medel Soto Gary Alexis e sentito l’arbitro;

ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO: Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara commutandola in 1 (una) giornata effettiva di gara oltre l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Restano confermate l’ammonizione e l’ulteriore ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

