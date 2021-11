Continua il duello a distanza tra. In attesa della trasferta dei partenopei a Milano, contro l'Inter , i rossoneri puntano a far risultato pieno contro la Fiorentina. Laè una delle sorprese positive di questo campionato, ma contro le grandi ha sempre perso (Roma, Lazio, Napoli e Juventus). Resta però il gioco della squadra di Italiano e le grandi performance di, autore finora di 8 gol in campionato . Out, titolari Terracciano e Venuti. Davanti il solito Vlahovic supportato da Callejon e Saponara. Qualche assente anche in casa Milan visto le condizioni di Calabria e Tomori, oltre a Rebic, sostituitivince il ballottaggio con Giroud e giocherà davanti alla solita linea a tre composta da Saelemaekers, Brahim Díaz e Leão. Pioli riuscirà a vincere contro la sua ex squadra?