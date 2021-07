Cristiano Ronaldo è finalmente rientrato in Italia. L'attaccante portoghese si è messo in luce con la propria Nazionale agli ultimi Europei, anche se durati per il Portogallo fino agli ottavi di finale: ha comunque eguagliato il record di miglior marcatore di tutte le Nazionali (Caselle e presto si sottoporrà alle visite mediche di rito per cominciare gli allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. I due avevano già collaborato nella stagione 2018-2019 e ci sarà prima un colloquio proprio per capire gli obiettivi a breve termine. Nessuna fuga è prevista, Nedved ha confermato ancora una volta che Dopo le vacanze,è finalmente rientrato in Italia. L'attaccante portoghese si è messo in luce con la propria Nazionale agli ultimi Europei, anche se durati per il Portogallo fino agli ottavi di finale: ha comunque eguagliato ildi tutte le Nazionali ( 109 come Ali Daei ) ed è diventato il miglior marcatore della storia degli Europei . Nel pomeriggio è sbarcato all'aeroporto die presto si sottoporrà alle visite mediche di rito per cominciare gli allenamenti agli ordini del nuovo allenatore. I due avevano già collaborato nella stagione 2018-2019 e ci sarà prima un colloquio proprio per capire gli obiettivi a breve termine. Nessuna fuga è prevista,ha confermato ancora una volta che CR7 resterà alla Juventus anche in questa annata.

Nuova caccia, quindi, a Scudetto e Champions per Ronaldo che, nell'ultima stagione, ha però conquistato solo la Coppa Italia con la maglia della Juventus. Sullo sfondo c'erano Manchester United e Real Madrid, sue ex squadre, soprattutto col ritorno di Ancelotti al Real, ma Ronaldo non si muoverà da Torino. Anzi, da lunedì 26 luglio comincerà a lavorare alla Continassa per essere al top della forma già per la prima giornata di campionato.

