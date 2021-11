Milan-Inter, derby valido per la 12a giornata di Serie A , è in programma domenica 7 novembre alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori Stefano Pioli e Simone Inzaghi in vista di un match cruciale in ottica Scudetto. A sorpresa rimane fuori Saelemaekers tra le fila rossonere,a supporto di Ibrahimovic. Sponda nerazzurra,con Correa.