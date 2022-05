Nonostante il clamoroso ko della Salernitana ( 0-4 con l'Udinese all'Arechi ), il Cagliari non ne approfitta con lo 0-0 a Venezia. La band di Agostini non riesce a sfondare il muro arancioneroverde e deve arrendersi, così, alla retrocessione in serie cadetta. Una partita in cui gli ospiti hanno premuto, senza mai trovare - tuttavia - il guizzo vincente sottoporta, bloccati da un ottimo Mäenpää e, di fatto, divorati da una tensione senza pari. Alla fine, le notizie dei continui gol subiti dalla Salernitana, non hanno fatto altro che acuire l'ansia da prestazione di João Pedro e compagni.