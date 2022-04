Ildeve vincere se non vuole farsi scavalcare dall'in classifica e far ripartire la propria corsa Scudetto dopo due 0-0 consecutivi . Le assenze di Ibrahimovic , per diverso tempo, hanno fatto sì che giocassero sempre gli stessi col risultato di avere un attacco un po' spuntato. Il croato è tornato a disposizione, ma il tridente - alle spalle dell'unica punta Giroud - sarà composto da Saelemaekers,e Leão. L'ivoriano torna quindi a fare il trequartista al posto diche, come spiegato anche da Pioli , non sta vivendo un momento ottimale soprattutto dal punto di vista fisico. Con Tonali, quindi, ci saràa centrocampo. Nel Genoa 4-2-3-1 conunica punta, supportato dal trio Ekuban-Amiri-Frendrup.