Roma-Genoa, match valido per la ventiquattreesima giornata della massima serie, è terminato 0-0. Gara arbitrata da Rosario Abisso di Palermo, che nel finale ha annullato un gol a Nicolò Zaniolo . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6: di fatto inoperoso. Il Genoa imperversa spesso dalle sue parti, ma senza mai inquadrare lo specchio.

Gianluca MANCINI 6,5: usa, quando richiesto, le maniere forti. Ma con giudizio.

Chris SMALLING 6,5: bene a chiudere ogni boccaporto difensivo. Là davanti sfiora il gol in elevazione.

Roger IBAÑEZ 6,5: bene anch'egli. L'ex Atalanta sbarra letteralmente la strada a Ekuban.

Rick KARSDORP 6: buona spinta e qualche cross di ottimo livello lungo la destra. Alternati, però, a grossolani errori in fase di appoggio.

Dal 71' Jordan Veretout 6: partecipa, con la grinta che lo contraddistingue, al forcing finale della Lupa.

Bryan CRISTANTE 5: poche idee. E, di questo, la mediana giallorossa ne risente. Parecchio.

Sérgio OLIVEIRA 6: buone geometrie e la giusta determinazione per quasi un'ora di gioco, ma senza che scocchi mai la scintilla.

Dal 57' Stephan El Shaarawy 6,5: subito frizzante e voglioso di "spaccare il mondo". Il suo ingresso in campo dà una marcia in più alla Roma.

Henrikh MKHITARYAN 6: lavora il pallone che porta al gol di Zaniolo. Anche se, da un giocatore della sua classe, ci si attenderebbe sempre qualcosa in più nell'arco dei 90'.

Ainsley MAITLAND-NILES 6: a parte una discesa a premiare Tammy Abraham nella prima parte del match, il laterale mancino arrivato in prestito dall'Arsenal un mese fa, sembra aver già perso i ritmi e le qualità della Premier League.

Dal 57' Felix Afena-Gyan 6,5: la sua brillantezza manda fuori giro il povero Østigård. Tanta velocità e imprevedibilità messa a disposizione del reparto offensivo giallorosso.

Nicolò ZANIOLO 6: restiamo sul voto simbolo del concetto di sufficienza. Intesa come "media": il suo gol, dal limite con mancino all'angolino, è un'autentica perla. Tuttavia, dopo il suo annullamento, vengono a galla tutti i limiti caratteriali surrogati dal cartellino rosso che si becca.

Tammy ABRAHAM 5,5: buono lo sforzo di partecipare maggiormente alla manovra nel corso del secondo tempo. Davanti allo specchio, tuttavia, risulta velleitario.

Mister José MOURINHO 5: la sua Roma è "ingessata" per almeno un'ora di gioco al cospetto - in casa - della penultima forza di questo campionato. Per ambire alla zona Champions ci vuole molto di più.

Le pagelle del Genoa

Salvatore SIRIGU 6: al di là del gol subito poi annullato (su cui è sostanzialmente incolpevole), difficilmente viene chiamato in causa dagli avanti avversari. Un po' come il collega Rui Patricio.

Silvan HEFTI 6,5: l'ex Young Boys presidia l'out di destra difensivo con grande precisione, tipica dei giocatori con esperienza internazionale, abituati a curare ogni dettaglio. Rinforzo di comprovata qualità.

Mattia BANI 6,5: l'ex Pro Vercelli, Chievo, Bologna e Parma va vicino al gol al 37' (con palla respinta da Smalling a Rui Patricio battuto) ed è irreprensibile in marcatura e nelle diagonali, sbarrando spesso e volentieri la strada a Mkhitaryan. Proprio in occasione dell'ultimo duello vinto con l'armeno si fa male ed è costretto al forfait in coda al primo tempo.

Dal 45' Leo Østigård 4: la sua gara dura, in tutto, 27'. D'accordo la palla vagante a creare confusione, ma atterrare così platealmente Afena-Gyan sotto gli occhi dell'arbitro, nonostante la velocità del talento giallorosso, è apparsa un'ingenuità piuttosto pesante. La situazione andava controllata con altre misure. Espulsione sacrosanta.

Zinho VANHEUSDEN 6,5: sembra cominciare il match in apnea, in realtà risulta decisivo - là dietro - anche quando la squadra resta in inferiorità numerica.

Johan VASQUEZ 7: parte dalla sinistra e si trova spesso a chiudere gli spazi accentrandosi. Il messicano è anche il responsabile (involontario) del gol annullato a Zaniolo per il pestone subito da Abraham.

Stefano STURARO 7: suona la carica con grande personalità lungo la mediana genoana. Il Grifone si aggrappa a giocatori della sua personalità in vista della difficilissima corsa salvezza.

Milan BADELJ 6,5: disputa una partita "gemella" a quella di Sturaro. Con qualche giro di motore in meno, però.

Manolo PORTANOVA 6,5: interessanti palloni scodellati dai calci piazzati. In generale, gioca una partita di altissima qualità lungo la trequarti genoana.

Dal 71' Nikola Maksimovic 6: ottimo apporto difensivo, il suo.

Caleb Ansah EKUBAN 5,5: s'impegna molto là davanti, ma va a sbattere in continuazione su Smalling e Ibañez.

Dal 71' Filippo Melegoni 6: da centrocampista che subentra in condizioni di inferiorità numerica, si mette generosamente a disposizione dell'9intera fase difensiva.

Kelvin YEOBOAH 5: la Serie A, rispetto all'Austria, è tutt'altra cosa. L'Under 21 di Nicolato deve ancora acquisire i movimenti giusti.

Mattia DESTRO 5: perde ogni confronto con Smalling.

Mister Alexander BLESSIN 6,5: ha numeri e idee interessanti. Con lui il Genoa sembra aver recuperato entusiasmo.

