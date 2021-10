I protagonisti di Napoli-Bologna, match della 10a giornata di campionato terminato sul 3-0 in favore dei partenopei , commentano a caldo la prestazione delle proprie squadre in conferenza stampa e ai microfoni di DAZN e Sky. Tanti i temi toccati: dal naufragio del Bologna, alla nona sinfonia di campionato per il Napoli, passando per il rinnovo di Insigne.

Ad

Classifiche e risultati

Serie A Napoli-Bologna 3-0, pagelle: Fabian Ruiz e Insigne dipingono calcio 2 ORE FA

Mihajlovic a Sky: "Una volta in nove, l'altra con due rigori contro. Così è impossibile"

"Abbiamo perso contro una squadra più forte, forse avremmo perso anche senza i due rigori. Mi ricordo un'espulsione di Soriano per una gomitata con rigore contro, oggi sull'1-0 ho visto una gomitata di Osimhen e nessuno ha detto niente. Andiamo avanti, i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato, il primo gol l'abbiamo preso su una palla in uscita. Diventa difficile, una volta giochi in nove e una volta con due rigori contro. Sono già più forti in partenza, così diventa impossibile".

Mihajlovic a DAZN: "Tifo Napoli per lo Scudetto"

"Diciamo che io tifo per il Napoli, ha un pubblico meraviglioso e sarei contento se vincessero. Non so che succederà, l'unica cosa che può incidere è la Coppa d'Africa".

Sinisa Mihajlovic, Napoli-Bologna Credit Foto Getty Images

Mihajlovic in conferenza: "Ha vinto la squadra più forte"

"Abbiamo perso con una squadra più forte, mica solo noi troviamo difficoltà col Napoli, anche le squadre più forti di noi. A noi mancavano 4 titolari, ma non sarebbe cambiato nulla ed il Napoli forse avrebbe vinto anche senza i due rigori. Abbiamo fatto quello che potevamo, potevamo fare anche meglio, ma per la forza degli avversari ai ragazzi non posso dire nulla e gli episodi ci sono stati sfavorevoli. Di fronte c'era una squadra che ha fatto 9 vittorie su 10, soffrono anche squadre più forti, nulla di strano".

Domenichini a DAZN: "Squadra più forte mai allenata? Presto per dirlo"

"Non si può dire se questa è la squadra più forte allenata, ma è una squadra di qualità. Siamo alla decima partita ancora, è presto per dire se ha delle ambizioni particolari. I ragazzi stanno facendo il massimo per raggiungere gli obiettivi massimi. Abbiamo dei giocatori con caratteristiche giuste per fare più cose, ma si può migliorare sempre in tutto. Forse nella gestione del pallone, ad esempio oggi eravamo lenti e macchinosi all'inizio. Anche in questo si può migliorare. C'è da lavorare, ora dobbiamo ributtarci sulla partita che ci attende tra tre giorni. Il lavoro non manca".

Insigne a Sky: "Rigori? Sbaglia solo chi li calcia..."

"Ne ho sbagliato qualcuno, ma sono sempre stato pronto a calciarli, non ho mai avuto questi problemi. I rigori li sbaglia solo chi li calcia, oggi ero sereno. Ma quello che contava era vincere e rispondere alla vittoria del Milan".

Lorenzo Insigne esulta dopo il calcio di rigore trasformato in Napoli-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Sulla risposta del Napoli

"È una grande risposta, il campionato è ancora lungo e sappiamo di essere forti. Chi scende in campo, chi entra dalla panchina... come ha detto il mister i cinque cambi sono ancora più importanti, sono altri cinque titolari. Dobbiamo continuare così, il cammino è lungo e dobbiamo stare sereni".

Sul rinnovo

"Voi pensate sempre alla stessa cosa, io penso solo a giocare. Ad altre cose ci pensano il presidente e il mio procuratore".

Sul ritorno di Ghoulam

"Anche a noi, Ghoulam è un grande calciatore, dispiace perché è stato molto sfortunato ma ha sempre reagito bene. Se sta bene ci può dare una mano".

A quale big della Serie A serve Donny van de Beek?

Serie A Napoli-Bologna 3-0, la moviola: 2 rigori concessi agli azzurri 2 ORE FA