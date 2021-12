Probabilmente è stato un fuorigioco particolare, a caldo. Lì per lì si è acceso un po' di dibattito, però poi a freddo tutti hanno espresso e detto - compresi gli organi istituzionali dell'AIA - che si tratta di una regola UEFA e FIFA, esprimendosi in maniera unanime. Se poi qualcuno vuole rimanere caldo, è una scelta sua. Più nitida di questa di situazione è difficile ritrovarla, per cui non capisco di cosa si parli". In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia, Luciano Spalletti torna così sul ". In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Spezia, Luciano Spalletti torna così sul gol annullato a Kessié domenica sera nei minuti finali di Milan-Napoli , un episodio che continua a far discutere

Su Insigne positivo al Covid

"È sempre un dispiacere quando non si hanno calciatori di quel livello a disposizione. Sperando che migliori la situazione per tutti gli italiani, ora dobbiamo avere a che fare col rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo anche l'imposizione di continuare a fare punti perché le partite passano per non ripassare più. Dobbiamo fare in modo di non essere mai usciti da San Siro".

Su Osimhen e l'allenamento in maschera

"Non ci sarà con lo Spezia, non è con lui che si può vincere questa partita".

Sullo Spezia

"Ci attende una gara difficile perché io conosco bene l'ambiente Spezia, ci ho giocato, una città e una squadra a cui sono particolarmente legato. So come vive quella città lì la passione per questo sport e so che è una partita difficile. Ci dispiace molto per chi sta fuori, ma chi è dentro deve sapere chiaramente quale dovrà essere il comportamento giusto".

Sul ruolo di anti Inter

"Noi vogliamo vincerle tutte e già essere 'anti' di qualcuno ci disturba un po'. Noi non siamo anti di nessuno, noi vogliamo far vedere la nostra bellezza, giocando le partite e cercando di fare un buon calcio. Bisogna avere la nostra identità, un progetto, una volontà di essere ambiziosi. E poi alla fine si fanno somme e sottrazioni".

Sul valore di Juan Jesus

"Se continuiamo a dire che la rosa ha un valore è perché è così. Se esaltiamo un calciatore, ne andiamo a svalorizzare un altro. Se Anguissa non si fosse sbattuto o Lozano non avesse pressato davanti per far alzare subito la palla al Milan... Se davanti si pressa si aiutano i difensori. Sono tutti coinvolti nel comportamento di un singolo, non ho mai visto un supereroe che prende tutti i palloni da solo. Juan Jesus ha fatto bene, può migliorare. Abbiamo una squadra forte, la società è stata brava a prendere Juan Jesus a costo zero perché era stato messo fuori da un'altra squadra, noi crediamo in lui".

