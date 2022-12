A inquietare la Juventus non ci sono solo l'inchiesta Prisma e il terremoto societario con le dimissioni in massa dei membri del Consiglio di Amministrazione : il club bianconero deve infatti preoccuparsi anche dell'indagine dell'UEFA , che ha deciso di muoversi in autonomia per verificare l'esistenza di eventuali violazioni delle norme del Fair Play Finanziario. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Commissione di controllo finanziario UEFA procederà senza aspettare l'inchiesta italiana e - qualora dovesse ravvisare delle violazioni - prenderà provvedimenti anche prima della FIGC. Fermo restando che, come trapela da Nyon, non tutto quello che ha rilevanza penale comporta necessariamente conseguenze a livello sportivo. Ma vediamo nel dettaglio cosa rischia la Juventus.

Naturalmente la gravità delle sanzioni dipenderà da quanto contenuto nel fascicolo della Procura di Torino e - non appena l'UEFA avrà la possibilità di consultarlo - potra farsi un'idea più compiuta in merito alle presunte violazioni al Fair Play. Le sanzioni più pesanti scatterebbero in caso - ad esempio - di alterazione dolosa dei conti. La Juventus - come ricorda La Gazzetta dello Sport - ha firmato in deficit un Settlement Agreement con l'UEFA pagando una multa di 23 milioni (ridotta a 3,4 se i conti torneranno in ordine entro il 2024-25) e concordando limitazioni alla rosa e al mercato. Se si accertasse che le violazioni fossero particolarmente gravi, l'attuale accordo verrebbe annullato e verrebbero di conseguenza stabilite nuove sanzioni.

L'esclusione dalle coppe è l'ipotesi più estrema

Fermo restando la difficoltà di dimostrare concretamente il ricorso alle plusvalenze (servono prove schiaccianti che dimostrino l'alterazione dei valori dei singoli giocatori), lo scenario peggiore scatterebbe in caso di "nero", ovvero del ricorso a società offshore per nascondere le perdite e pagare gli stipendi. In casi gravi come questo sono previste una serie di sanzioni come penalizzazioni, trattenuta dei premi UEFA, limiti ancora più stringenti alle rose e al mercato, fino ad arrivare all'esclusione dalle coppe europee (anche a tornei in corso). L'obiettivo dell'UEFA è arrivare a una decisione entro maggio, in modo da poter valutare per tempo eventuali provvedimenti in vista della stagione 2023-24.

