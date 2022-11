Derby d’Italia, Juventus e Inter non possono perdere. Altrimenti sono già praticamente escluse dalla corsa Scudetto

SERIE A – Weekend spettacolare di calcio italiano. Atalanta-Napoli, derby di Roma e derby d’Italia. Il posticipo serale che vede impegnate Juventus e Inter è un match di assoluta importanza per la stagione di entrambe le formazioni. Hanno accumulato un ritardo rispetto al gruppo di testa, soprattutto rispetto al Napoli, ed hanno quindi bisogno di vincere per non dire addio alle chance di Scudetto.