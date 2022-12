"Fabio (Paratici, ndr) ha drogato il mercato. Cioè, anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo comprati noi li abbiamo pagati troppo (...) Kulusevski aveva fatto cinque mesi in Serie A e l’abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono 44". Non a caso, l’acquisto dello svedese viene bollato alla voce “acquisti senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale d.s., che poi ricorderà, in altre conversazioni intercettate dagli inquirenti, Queste le parole di Federico Cherubini, attuale direttore sportivo della Juventus, in un’intercettazione:. Non a caso, l’acquisto dello svedese viene bollato alla voce “acquisti senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale d.s., che poi ricorderà, in altre conversazioni intercettate dagli inquirenti, come abbia generato una sorta di circolo vizioso tra Juve e Dea , proseguito con le operazioni Muratore, Romero e Demiral.

"Se Fabio si svegliava la mattina - dice in un’intercettazione Cherubini a Bertola - e aveva mal di testa o beveva un bicchiere poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno. Era pericoloso". Un vero e proprio “metodo Paratici”, che secondo le carte dell’accusa si basa sull’utilizzo massiccio di plusvalenze . Dal 2018 al 2021, Paratici aveva potere di firma sulle operazioni sino a 50 milioni

Sempre Cherubini a Bertola, il 22 luglio 2021: "Il cappello sopra Fabio io l’avrei messo a sua tutela, perché è campione del mondo, trequartista, numero 10... però viene valorizzato da chi gli dà equilibrio da sopra, che ogni tanto gliene stoppa uno (di affare ndr)". Bertola: "Sì perché va in loop". E Cherubini: "Lui a un certo punto non aveva più questo filtro (...) Non agiva per la Paratici srl, ma per la Juve eh (...) Ha fatto un fuori giri! E ti ha portato a fare delle operazioni che in un contesto di normalità non puoi fare... Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo". Lo stesso Cherubini sarebbe andato in crisi: "Ho avuto delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci (...) Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima perché (...) ero complice di alcune cose".

