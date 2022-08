Il Milan torna in campo per una partitella con la Pergolettese e vince 7-1. Il risultato di per sé non è così eclatante, ma le buone notizie arrivano da Charles De Ketelaere, che dopo il palo preso contro il Vicenza si rende protagonista del primo tempo con la squadra-sparring partner.

il belga infatti, in 45' minuti mette a segno addirittura una tripletta, dimostrando dunque di essere pronto per l'esordio in Serie A nella partita di sabato contro l'Udinese. Schierato come trequartista, si è esaltato con un rigore trasformato, un gol di testa su calcio d'angolo e un altro di sinistro,

La formazione

Come riporta gazzetta.it. Pioli ha schierato la seguente formazione: Tatarusanu, Florenzi, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré; Krunic, Pobega, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere; Lazetic.

In campo, per turnover, sono entrati anche alcuni dei Primavera rossoneri, ma gli altri gol sono di Adli e Pobega. Dall'altra parte del campo, invece, ha avuto spazio anche Gabriele Tacchinardi, figlio di Alessio, uno degli storici giocatori della Juventus.

