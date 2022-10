Un San Siro tutto esaurito fa da cornice a Milan-Juventus, l'attesissimo big match della nona giornata di Serie A 2022-23. Calcio d'inizio alle ore 18, arbitra l'incontro Daniele Orsato della sezione di Schio. La partita mette in palio punti importanti ai fini della classifica. I rossoneri di Stefano Pioli hanno 4 punti in più dei bianconeri e hanno bisogno di una vittoria per non rischiare di perdere terreno da Napoli e Atalanta, i bianconeri di Massimiliano Allegri cercheranno di trovare continuità di risultati dopo i successi contro Bologna in campionato e Maccabi Haifa in Champions League. A proposito di Champions, sarà interessante capire se il Milan riuscirà a ripartire dopo il tracollo di mercoledì sera a Londra contro il Chelsea . Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.