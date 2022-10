Il Napoli perde Amir Rrahmani: il difensore kosovaro, che si era infortunato domenica durante il match vinto 4-1 contro la Cremonese allo Zini, si è sottoposto a una serie di esami strumentali che "". "- come precisa il club partenopeo in una nota -". Ancora non sono stati resi noti i tempi di recupero ma, considerata l'entità dell'infortunio, il timore è che il 2022 di Rrahmani sia finito con largo anticipo. La sensazione è che potrà tornare a disposizione di Spalletti non prima dell'anno nuovo: va ricordato infatti che tra poco più di un mese la Serie A si fermerà per fare spazio ai Mondiali in Qatar.