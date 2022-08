Passo falso del Napoli che al Maradona non va oltre l'1-1 contro un Lecce ben messo in campo e intraprendente (soprattutto nel primo tempo). Spalletti fa un ampio turnover: dal 1' giocano Ostigard, Olivera, Ndobmele, Raspadori, mentre il nuovo idolo di casa Kvaratskhelia parte dalla panchina. Ne esce una partita molto combattuta, con il Napoli che si fa irretire dai salentini e fatica a imporre il proprio gioco. Nel primo tempo succede di tutto: segnano Elmas e Colombo, con l'attaccante classe 2002 scuola Milan che si fa anche parare un rigore da Meret. La ripresa è un monologo del Napoli, che attacca a testa bassa ma non sfonda: Politano e Osimhen mancano il gol per centimetri, poi dopo 7 minuti di recupero l'arbitro Marcenaro fischia la fine. Spalletti torna a casa con un punticino molto deludente e si deve accontentare del secondo pareggio dopo quello di Firenze: ci vorrà tempo per dare forma a questo nuovo Napoli.

Leo Ostigard, Lorenzo Colombo, Napoli-Lecce, Serie A 2022-23, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

NAPOLI-LECCE 1-1

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (85' Simeone), Ndombele (46' Lobotka); Politano (72' Lozano), Raspadori (46' Zielinski), Elmas (56' Kvaratskhelia); Osimhen. All.: Spalletti.

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Askildsen (62' Blin), Hjulmand, Helgason (46' Gonzalez); Di Francesco (62' Strefezza), Colombo, Banda (75' Listkowski). All.: Baroni.

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

GOL: 27' Elmas (N), 31' Colombo (L).

ASSIST: Politano (N, 1-0).

AMMONITI: Politano (N), Hjulmand, Colombo (L).

NOTE - Recupero 3'+7'. Al 25' Meret (N) ha parato un rigore a Colombo (L).

La cronaca in 6 momenti chiave

25' MERET PARA IL RIGORE A COLOMBO! Sinistro dell'attaccante classe 2002 scuola Milan, il portiere del Napoli intuisce e respinge. Il penalty era stato concesso per un fallo di Ndombele ai danni di Di Francesco. Per Colombo si trattava della seconda esecuzione: la prima, che aveva visto l'attaccante del Lecce spiazzare Meret, era stata annullata dall'arbitro perché il penalty era stato battuto senza che lui avesse fischiato.

27' GOL DEL NAPOLI! ELMAS! 1-0! Osimhen arpiona un pallone a centro area e tocca per Politano il cui destro strozzato si trasforma in un assist per il macedone che da due passi trafigge Falcone con il destro. Assist di Politano. Napoli in vantaggio, due minuti da incubo per il Lecce: prima il rigore sbagliato da Colombo, poi il gol subito.

Elmas esultanza, Napoli-Lecce, Getty Images Credit Foto Getty Images

31' GOL DEL LECCE! COLOMBO! 1-1! Rete clamorosa dell'attaccante scuola Milan, che mette giù un pallone ai venti metri e - da fermo - lascia partire un sinistro perfetto che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Meret vola ma non può arrivarci. Di nuovo parità al Maradona. Sta succedendo di tutto.

69' OSIMHEN A UN PASSO DAL 2-1! Il nigeriano colpisce di testa da due passi su cross di Politano dalla destra ma non inquadra lo specchio della porta: che occasione per il Napoli!

71' POLITANO SFIORA IL PALO! Gran sinistro a giro dal vertice destro dell'area di rigore, Falcone è battuto ma la palla è fuori di un niente. Napoli ancora a un passo dal vantaggio.

80' FALCONE SALVA IL LECCE! Azione insistita del Napoli conclusa con un sinistro secco di Di Lorenzo, bravo il portiere del Lecce e opporsi con un piede. Resiste l'1-1 al Maradona.

Il momento social

Spalletti: "Mercato Napoli ottimo, ma siamo meno esperti"

