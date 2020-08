Lo spareggio-salvezza tra le due delusioni più grandi di Serie B finisce 2-1 come all'andata ma a parti invertite: 2-1 per il Perugia al 120'. Il Pescara, tuttavia, conserva la categoria ai calci di rigore. Decisive le parate di Fiorillo e la trasformazione finale di Masciangelo.

Sono stati i calci di rigore a decidere il playout di Serie B: alla fine, il Pescara si salva e il Perugia retrocede in Serie C. Tensione a mille e identico punteggio dell'andata ma a parti invertite: gli umbri di Oddo (originario di Pescara) ribalta l'iniziale vantaggio abruzzese targato al 15' di Pucciarelli, con gli acuti - sempre nel primo tempo - di Kouan e Melchiorri. Poi, gara contratta e senza fiato: i tempi supplementari - disputati non solo per il risultato speculare ma anche per l'identico punteggio (45) racimolato dalle due squadre in regular season -, non producono nulla e si va ai rigori: le cose sembrano mettersi bene per i padroni di casa, con la straordinaria parata di Vicario su Galano. Poi, però, Fiorillo annulla le battute dal dischetto di Buonaiuto e bomber Iemmello (csecondo tra i cannonieri della cadetteria con 19 centri). L'ultimo penalty è quello del pescarese Masciangelo, che infila il pallone sotto l'incrocio dei pali e fa esplodere di gioia il Delfino. Nel playout delle due più grandi delusioni della Serie B (entrambe le squadre avevano come obiettivo i playoff), paga dazio il Grifone.

Serie B Al Pescara il primo atto per la salvezza: battuto il Perugia 2-1 in rimonta 10/08/2020 A 21:56

Il tabellino

PERUGIA-PESCARA 2-1 d.t.s. (4-5 d.c.r)

(3-3 il punteggio complessivo tra andata e ritorno)

Perugia (3-4-1-2): Vicario; Rosi (80' Falzerano), Gyömbér, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan (73' Carraro), Dragomir, Nzita; Nicolussi Caviglia (54' Buonaiuto); Falcinelli (73' Iemmello), Melchiorri (100' Konaté). All.: Oddo.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro (113' Scognamiglio), Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero (63' Busellato), Kastanos (113' Melegoni); Galano, Maniero (89' Clemenza), Pucciarelli (89' Bocic). All.: Sottil.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.

Gol: 15' Pucciarelli (Pes), 18' Kouan (Per), 40' Melchiorri (Per).

Sequenza rigori: Busellato (Pes) gol, Mazzocchi (per) gol, Galano (Pes) parato, Buonaiuto (Per) parato, Melegoni (Pe) gol, Iemmello (Per) parato, Memushaj (Pes) gol, Carraro (Per) gol, Masciangelo (Pes) gol.

Note - Ammoniti: Gyömbér, Kouan, Mazzocchi, Memushaj, Melchiorri, Maniero, Carraro, Clemenza, Scognamiglio.

Play Icon WATCH Galliani: "Vogliamo il Monza in Serie A, senza pazzie ma faremo il necessario" 00:03:11

Serie B Lo Spezia nega i playoff alla Salernitana, il Frosinone c'è. Il playout è Pescara-Perugia 31/07/2020 A 22:10