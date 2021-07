Era il 17 giugno 2001 quando Gianluigi Buffon indossava, per l'ultima volta, la maglia del Parma. La partita è di quella entrate nei libri di storia. E non tanto per il capolino della sua - prima - esperienza in gialloblù, tanto per quel 3-0 con cui la Roma conquistò il suo terzo scudetto: segnarono l'amico Francesco Totti, Vincenzo Montella e Gabriel Omar Batistuta. Altri tempi. Decisamente, in cui giocava ancora gente come Lilian Thuram, Enrico Chiesa, Paolo Maldini, George Weah... Buffon è riuscito a giocare anche con o contro i loro figli Mrcus e Khephren, Federico, Daniel e Timothy.

Ebbene, oggi Gigi, come un supereroe che varca le soglie del tempo, è tornato in campo col Parma dopo 7339 giorni dall'ultima volta. L'occasione era l'amichevole col Bochum. I tedeschi hanno vinto 1-0, segnando nel secondo tempo quando Buffon non era più in campo: ritorno già da imbattuto. Se il buongiorno si vede dal mattino...

