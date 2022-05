Silvio Berlusconi , patron del Monza, si è così espresso a DAZN dopo la storica promozione del club brianzolo in Serie A:

"Qui a Monza abbiamo scritto la storia. Obiettivi? Adesso voglio vincere lo scudetto e poi la Champions. Io nella mia vita sono abituato a vincere, vediamo...”

Poi aggiunge a Sky dopo la rocambolesca vittoria ai supplementari contro il Pisa:

“Abbiamo combattuto per un anno e siamo arrivati ad un traguardo storico: il Monza dal 1912 non era mai stato in Serie A. oggi ci siamo arrivati, è una cosa meravigliosa per noi e per tutti i cittadini della Brianza”.

Galliani: "Sogno Monza-Milan, poi che vinca il migliore"

