Continua ad allungarsi la lista degli indisponibili in casa Napoli in vista della ripresa del campionato. Sarà emergenza per Gennaro Gattuso, costretto a fare a meno nella di alcuni degli elementi fondamentali della propria rosa. Rientrato in Italia dopo la sfortunata esperienza con la sua Nigeria, Victor Osimhen ha svolto nelle ultime ore i dovuti accertamenti a Villa Stuart dopo l'infortunio al braccio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo la sfida contro il Sierra Leone. Gli esami hanno confermato la lussazione alla spalla destra, per cui non sarà necessario un intervento ma solamente un periodo di riposo che, con tutta probabilità, lo costringerà a stare fuori dal campo almeno per le prossime due sfide tra campionato ed Europa League.