Ad

1) Tammy Abraham capopopolo

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Per la Roma vale come una finale di Champions" 10 ORE FA

Imperioso il colpo di testa con cui sovrasta Ricardo Pereira e trafigge Schmeichel all'11'. Poi scatta, lotta, si dimena, arringa il popolo giallorosso, di cui sembra essere il capo indiscusso. Esce dal campo quando proprio le forze lo abbandonano, stremato. Leader.

Roma-Leicester City, Conference League 2021-2022: Tammy Abraham. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

2) Mourinho: "The Family One"

Sembra quasi il titolo di un film con Nicholas Cage, invece nella splendida cornice dell'Olimpico c'era più spettacolo che a Hollywood. José Mourinho (primo allenatore a raggiungere la finale di una competizione europea con 4 squadre differenti), che ha dedicato la vittoria e la finale conquistata ai tifosi, li ha resi parti attiva di questo trionfo: "Questo gruppo di giocatori, insieme alla nostra gente: un'unica famiglia". E, si sa, le gioie di famiglia, sono le migliori...

Roma-Leicester City, Conference League 2021-2022: José Mourinho. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

3) Zalewski over the top

Non ci sono più aggettivi per definire il ragazzo, prodotto del settore giovanile giallorosso. Il classe 2002 italo-polacco sfreccia senza soluzione di contuita lungo la fascia sinistra, dialogando in continuazione con Zaniolo e, soprattutto, con Abraham. Se lo coccolerà, oltre che la Roma, la nazionale polacca, quella dei genitori e che ha deciso di rappresentare nonostante sia nativo di Tivoli e cresciuto a Poli, alle porte della Capitale.

Roma-Leicester City, Conference League 2021-2022: Nicola Zalewski. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Una prova difensiva sontuosa

Mancini, Smalling, Ibañez. Nella gara dell'Olimpico contro il Leicester, uno meglio dell'altro. Barnes, Vardy, Lookman, Iheanacho, Amartey... Tutti letteralmente annullati dal terzetto di retroguardia gialloross, abile a non fare praticamente mai arrivare le Foxes alla conclusioni in porta. Alle finali ci si va proprio con questo spirito.

Roma-Leicester City, Conference League 2021-2022: Roger Ibañez (Roma) controlla Ademola Lookman (Leicester City). Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

5) Le verticalizzazioni di Lorenzo Pellegrini

Altra prestazione da tessitore di calcio per il ragazzo di casa, i cui filtranti sono diamanti pregiati per Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo. Specie in assenza delle giocate di un certo Henrikh Mkhitaryan.

Mourinho: "Meritiamo la finale, abbiamo sofferto tanto"

UEFA Europa Conference League Ruggito di Abraham: 1-0 al Leicester e la Roma è in finale! 13 ORE FA