Francesco Totti assisterà dal vivo alla finale di Conference League del 25 maggio, quando la sua amata Roma sfiderà il Feyenoord andando a caccia di quel titolo internazionale che manca in bacheca da almeno mezzo secolo. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 10 giallorosso a margine della presentazione della , quando la sua amata Roma sfiderà il Feyenoord andando a caccia di quel titolo internazionale che manca in bacheca da almeno mezzo secolo. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 10 giallorosso a margine della presentazione della finale di Coppa Italia di mercoledì 11 maggio, che andrà in scena nella sua vecchia seconda casa, lo Stadio Olimpico.

Era tantissimo che la Roma non faceva una finale di coppa (stagione 1990/1991, ndr) e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Sì, ci sarò anche io a Tirana” le parole con il quale Totti conferma la sua presenza all'Arena Kombëtare, stadio della capitale albanese che ospita l'ultimo atto della nuova competizione europea, insieme ai numerosi (stagione 1990/1991, ndr)le parole con il quale Totti conferma la sua presenza all'Arena Kombëtare, stadio della capitale albanese che ospita l'ultimo atto della nuova competizione europea, insieme ai numerosi tifosi romanisti

Totti: "Tanti episodi arbitrali contro la Roma"

Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore. Non stiamo qua a recriminare ma se il Var non aiuta gli arbitri credo sia più complicato. Se non si vede neanche dal Var quello che è successo ieri è più difficile per tutti". Un pensiero anche sul ko dei giallorossi a Firenze nel posticipo della 36ª giornata, con tanto di vena polemica nei confronti degli arbitri: "".

Gli viene chiesto anche di un possibile suo ritorno di fiamma come dirigente, ma Totti devia subito: "Come migliorare la Roma? Con acquisti giusti e mirati anche perché c’è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare perciò penso che la società farà di tutto per accontentarlo. Si migliora anche con un nuovo dirigente? La Roma si migliora sempre anno dopo anno, con o senza dirigente".

