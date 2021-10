L'espulsione di Bonucci per me è molto severa. In campo internazionale un primo giallo così non ci sta, al capitano poi: è la prima volta che mi capita di vedere in campo internazionale due gialli dati in modo così semplice". Ai microfoni di Rai Sport Federico Chiesa, di gran lunga il migliore degli azzurri nella semifinale di Nations League In dieci è dura - prosegue Chiesa -. La Spagna anche in undici contro undici ci aveva messo in difficoltà, ma la partita poi può sempre cambiare. In dieci è stata una mazzata, abbiamo preso un gol a fine primo tempo che potevamo evitare". ". Ai microfoni di Rai Sport Federico Chiesa, di gran lunga il migliore degli azzurri nella semifinale di Nations League persa 2-1 contro la Spagna a San Siro, commenta così l'episodio chiave del match, ovvero l'espulsione di Bonucci che ha lasciato la formazione di Roberto Mancini in dieci uomini a partire dal 42'. "- prosegue Chiesa -.".

"La Spagna ha meritato"

"Abbiamo perso dopo tante partite. Abbiamo fatto il record mondiale e alla fine ci stava. La sconfitta poteva arrivare ed è arrivata stasera. Grande merito alla Spagna. Potevamo essere più cinici, ma abbiamo dato tutto fino alla fine. Ora non ci fermiamo, pensiamo a tornare a vincere e a portare altri trofei a casa".

Chiellini: "Non parliamo dell'arbitro"

Giorgio Chiellini, entrato al 46' dopo l'espulsione di Bonucci, commenta così il ko con la Spagna: "Dispiace avere perso proprio a Milano, però c'è orgoglio per questa striscia. Sapevamo che sarebbe stata difficile, avevamo predicato pazienza e lucidità ma è comunque un passaggio importante di crescita in vista del Mondiale. Quello che abbiamo fatto a luglio, soffrire insieme, è mancato oggi. Siamo stati troppo precipitosi nel voler recuperare i palloni e dovevamo accettare di trovare una squadra più forte come la Spagna. Il passaggio fondamentale ora è pensare a novembre: battere la Svizzera e giocarci il Mondiale". Sull'espulsione di Bonucci: ""Non lo so. Non parliamo dell'arbitro, pensiamo a quello che potevamo fare meglio noi".

