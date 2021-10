Calcio

Nations League, Mancini: "L'Italia ha fatto due ottime partite"

NATIONS LEAGUE - Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a margine del successo per 2-1 sul Belgio: "Sono state due ottime partite, chiaro con la Spagna siamo rimasti in 10 ed è diventata difficile". Poi sulla Svizzera, sfida decisiva per i Mondiali: "Sarà la partita più importante dopo la finale di Wembley".

00:01:20, 41 minuti fa