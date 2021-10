hype, dunque, attorno a "Per Italia-Spagna, la prima delle due semifinali di UEFA Nations League in programma mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano, ci sarà il tutto esaurito, nei limiti del 50% della capienza di San Siro. Una grande risposta del pubblico per il ritorno della Nazionale al Meazza a distanza di quasi tre anni dall'ultima gara contro il Portogallo." Così la Federazione Italiana Giuoco Calcio sul proprio sito ufficiale: enome, dunque, attorno a Italia-Spagna sull'onda lunga del successo degli Azzurri a Euro 2020 . Aggiunge la Federazione, poi, in merito alle altre gare della competizione continentale:

"Sono ancora disponibili, invece, i tagliandi per le altre tre partite delle Finals: giovedì allo Juventus Stadium è in programma la seconda semifinale tra Belgio e Francia (calcio d'inizio alle 20.45), mentre domenica si giocheranno le finali. Alle 15, sempre a Torino, quella per il terzo posto; alle 20.45, a Milano, quella che assegnerà la seconda edizione della Nations League. Per la sfida decisiva, la prevendita procede spedita: il dato dei biglietti venduti ha già superato quota 20.000."

Tutto pronto dunque per il grande ritorno a San Siro degli Azzurri, che contro la storica rivale della Spagna si giocheranno l'accesso alla finalissima di Nations League, dove sfiderebbero la vincente dell'altra semifinale tra Belgio e Francia

