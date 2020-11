Ciro Immobile rischia di saltare Italia-Polonia, match di Nations League in programma domenica sera a Reggio Emilia. L'attaccante della Lazio non fa infatti parte del gruppo azzurro che, da Coverciano, si sta recando nel capoluogo emiliano. In merito non ci sono comunicazioni ufficiali né della Federazione, né da parte della Lazio: si può quindi supporre che Immobile sia ancora positivo al Covid-19 e che debba quindi proseguire il periodo di isolamento iniziato sabato scorso 7 novembre alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus .

Del gruppo azzurro che nel pomeriggio di sabato ha raggiunto Reggio Emilia non fa parte nemmeno il commissario tecnico Roberto Mancini: anche per lui, in attesa di comunicazioni ufficiali, c'è quindi il sospetto che l'infezione da Coronavirus non sia ancora stata smaltita. Contro la Polonia, così come era successo mercoledì sera a Firenze nell'amichevole vinta 4-0 contro l'Estonia, sulla panchina azzurra dovrebbe sedersi nuovamente Alberigo Evani.