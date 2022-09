Mi sto divertendo molto e penso si sia visto con l'Austria. Sono a disposizione dell'allenatore e sono pienamente dentro la squadra. Fare gol è bello, vuol dire che anche con l'età avanzata, se così si può dire, uno c'è ancora". Olivier Giroud parla così a Telefoot del suo ottimo momento di forma. L'attaccante del ". Olivier Giroud parla così a Telefoot del suo ottimo momento di forma. L'attaccante del Milan , a segno giovedì sera in Nations League contro l'Austria allo Stade de France, partirà con ogni probabilità dalla panchina nella sfida che i Blues giocheranno stasera in Danimarca, un match cruciale per evitare la retrocessione in Lega B

"Un orgoglio essere così vicino al record di Henry"

Giroud, che è a soli 2 gol di distacco da Henry (miglior marcatore di sempre nella storia della Francia), sogna ovviamente di far parte della lista dei convocati per i Mondiali in Qatar: "Io ho sempre questa voglia di portare un piccolo valore aggiunto in squadra - dice -. Non so se eguaglierò Henry, ma in ogni caso mi sto avvicinando a lui ed è un orgoglio immenso. Parliamo di una leggenda del calcio francese. Il Mondiale? Io sono concentrato su quello che devo fare in campo ed è Deschamps che deciderà. Se l'allenatore pensa che avrà bisogno di me, risponderò".

