Ciro Immobile torna a parlare e lo fa direttamente dal ritiro della Nazionale, dove l'Italia sta preparando Ho avuto dei dubbi sul lasciare la Nazionale dopo la mancata qualificazione e le tante critiche. Piano piano tornando a giocare con il club mi sono reso conto che avevo ancora qualcosa da dare alla Nazionale. Con sensazioni diverse, perchè so che il Mondiale sarà tra diversi anni, l'età avanza, ma se sto bene come oggi posso ancora dare tanto". torna a parlare e lo fa direttamente dal ritiro della Nazionale, dove l'Italia sta preparando le gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

Su Mancini

"Il ct non ha mai avuto il dubbio che abbandonassi, io e la mia famiglia ne abbiamo parlato molto e ho deciso di continuare". Secondo l'attaccante della Nazionale, "le critiche sui social fanno parte del nostro mondo però bisogna essere equilibrati nei giudizi e poi trarre le decisioni. Per questo avevo pensato di lasciare la Nazionale però poi ripensando a tutto il mio percorso calcistico non mi sembrava giusto che fossero gli altri a decidere per me".

Meno gol in azzurro

"Me lo chiedo quasi tutti i giorni. Forse perché ho meno margine di errore e voglio strafare. Fa rosicare, ho vinto 4 classifiche marcatori di Serie A e con la Nazionale ho fatto un po' meno. Critiche? Fa male quando sento che sono l’attaccante della mancata qualificazione al Mondiale ma non quello della vittoria all’Europeo".

"L'Inghilterra è fisica, sarà dura"

"Con la Nazionale a Milano non abbiamo un bel ricordo. Mi aspetto una partita dura venerdi', l'Inghilterra è fisica, tecnica e si deve preparare al Mondiale, questa è una delle poche partite in mezzo. Sappiamo di dover dare qualcosa alla nostra gente, loro sono molto delusi dalla mancata qualificazione, bisogna tornare a giocare e divertirsi. La Nazionale nei momenti difficili - spiega Immobile - anche sulla base di quanto successo negli anni precedenti,è stato un punto di unione per tutti: all'Europeo l'Italia si èunita per noi, dobbiamo ripartire da quello, gli italiani devono avere quel ricordo e darci fiducia per vivere altri momenti cosi'".

GRUPPO 3

Ungheria 7

Germania 6

Italia 5

Inghilterra 2

L’Italia può ancora arrivare prima, come pure ultima. Contro l’Inghilterra è importante vincere per rimanere in Lega A, e intanto una tra Ungheria e Germania rallenterà, o tutt’e due. Poi ci vorrebbe un altro successo contro l’Ungheria per aumentare la probabilità di accesso alle final four. Tuttavia, due vittorie potrebbero non essere sufficienti. Infatti, se pure la Germania dovesse raccogliere 6 punti, si aggiudicherebbe la testa del girone. Anche in caso di arrivo a pari merito degli azzurri con i tedeschi, questi ultimi avrebbero la precedenza perché in vantaggio negli scontri diretti. Attenzione all’Inghilterra, che rischia fortemente la retrocessione. Per salvarsi ha bisogno di un miracolo, e potrebbe però rubare punti a Italia e Germania. Ungheria, invece, al momento in testa, con 4 punti si qualifica.

