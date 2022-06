Italia, Hofman a rispondere a Nagy, il tutto in 9 minuti. Poi occasioni, ma nessun altro gol con il terzo pareggio consecutivo per la Nazionale di Flick. Nelle altre partite di serata, i Paesi Bassi restano in testa al Gruppo 4 nonostante il 2-2 beffa con la Polonia. Sotto di due gol, gli Oranje pareggiano con Klaassen e Dumfries, ma falliscono il rigore del 3-2 con Depay. Il Belgio viene invece fermato dal Galles ( Altra serata di Nations League. Oltre all' che ha chiuso sullo 0-0 con l'Inghilterra , nell'altra partita del girone la Germania è stata stoppata dall'Ungheria. 1-1 cona rispondere a, il tutto in 9 minuti. Poi occasioni, ma nessun altro gol con il terzo pareggio consecutivo per la Nazionale di Flick. Nelle altre partite di serata, irestano in testa al Gruppo 4 nonostante il 2-2 beffa con la. Sotto di due gol, glipareggiano con Klaassen e, ma falliscono il rigore del 3-2 con Depay. Ilviene invece fermato dal Galles ( tutte le classifiche ).

LEGA A

Gruppo 3

Ungheria-Germania 1-1 (6' Z.Nagy; 9' Hofman)

Con l'Italia che pareggia in casa dell'Inghilterra, la Germania non ne approfitta per prendersi la testa del gruppo 3. La Nazionale di Flick pareggia ancora, terzo segno X consecutivo, con l'1-1 in casa dell'Ungheria di Marco Rossi. Al gol di Nagy risponde subito Hofman che trova il secondo gol consecutivo in Nazionale.

La classifica: Italia 5 punti, Ungheria 4, Germania 3, Inghilterra 2.

Nagy segna il gol del vantaggio in Ungheria-Germania - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Gruppo 4

Galles-Belgio 1-1 (51' Tielemans; 86' B.Johnson)

Paesi Bassi-Polonia 2-2 (18' Cash, 49' Zielinski; 51' Klaassen, 54' Dumfries)

A Rotterdam c'è la partita più spettacolare della serata, con i Paesi Bassi che riacciuffano in pochi minuti la Polonia prima di mancare la clamorosa chance per ribaltare tutto allo scadere. Andiamo con ordine: la Nazionale di Michniewicz va sul 2-0 grazie ai gol di Cash e di Zielnski, ma i padroni di casa segnano due reti nel giro di tre minuti. Prima Klaassen al 51', poi l'interista Dumfries al 54', per l'incredibile 2-2. Al 91' chance per il 3-2, ma Depay sbaglia il rigore della vittoria. Dall'altra parte il Belgio non va oltre l'1-1 in terra gallese: al gol di Tielemans, risponde Johnson a quattro dal termine

La classifica: Paesi Bassi 7 punti, Belgio e Polonia 4, Galles 1.

Dumfries in azione durante Paesi Bassi-Polonia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

LEGA B

Gruppo 1

Ucraina-Armenia 3-0 (61' Malinovskyi, 77' Karavaev, 84' Mykolenko)

Irlanda-Scozia 3-0 (20' Browne, 28' Perrott, 51' Obafemi)

L'Ucraina riparte dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali e comanda ora il Gruppo 1 della Lega B. Secco 3-0 all'Armenia grazie ai gol dell'atalantino Malinovskyi, di Karavaev e Mykolenko. Stesso risultato anche in Irlanda con Browne, Perrott e Obafemi che stendono la Scozia.

La classifica: Ucraina 6 punti, Irlanda, Scozia e Armenia 3.

Malinovskyi esulta per il gol in Ucraina-Armenia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Gruppo 3

Montenegro-Bosnia Erzegovina 1-1 (62' Menalo; 77' Marusic),

Romania-Finlandia 1-0 (30' Bancu),

La Bosnia non va oltre l'1-1 in Montenegro: ospiti in vantaggio con il gol di Menalo superata l'ora di gioco, ma pareggia il laziale Marusic. Primi punti invece per la Romania che vince 1-0 sulla Finlandia grazie al gol di Bancu. L'ex Inter Puscas sbaglia anche un rigore.

La classifica: Bosnia Erzegovina 5, Finlandia e Montenegro 4, Romania 3.

Marusic segna il gol del pareggio in Montenegro-Bosnia Erzegovina - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

LEGA C

Gruppo 1

Faer Oer-Lituania 2-1 (6' Cernych; 20' rig. Davidsen, 45' Andreasen),

Lussemburgo-Turchia 0-2 (37' rig. Çalhanoglu, 76' Dursun),

Çalhanoglu esulta per il gol in Lussemburgo-Turchia - Nations League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Tornano a vincere in gare ufficiali le Isole Faer Oer che non festeggiavano dal 7 settembre scorso in una gara di qualificazioni ai Mondiali contro la Moldavia. Battuta la Lituania che era andata in vantaggio con Cernych, ma Davidsen e Andreasen hanno ribaltato tutto. Scontro al vertice tra Lussemburgo e Turchia, vinto dagli ospiti trascinati da Çalhanoglu che ha segnato su rigore.

La classifica: Turchia 9 punti, Lussemburgo 6, Faer Oer 3, Lituania 0.

