Un epilogo beffardo, che cancella una medaglia che Stefanie Horn stava davvero cominciando ad assaporare. L'azzurra chiude al quarto posto la finale del K-1 di canoa slalom, la stessa posizione che aveva ottenuto in semifinale. I rimpianti ci sono, per una penalità di due secondi ricevuta dopo aver toccato una porta in partenza e senza la quale sarebbe stata addirittura medaglia d'oro. Ma anche perchè la favoritissima australiana Jessica Fox, che scende per ultima, ne combina di tutti i colori: due porte toccate, rischi a non finire, ma con una velocità sconosciuta alle altre che le permette di salvare almeno il bronzo per venti centesimi sulla nostra. Con un ulteriore brivido finale, visto che per molti secondi rimane un asterisco vicino al suo nome a segnalare possibili (ulteriori) penalità. Ma così non è. L'oro va alla tedesca Ricarda Funk, la più regolare in assoluto, l'argento alla spagnola Maialen Chourraut (già oro a Rio 2016). Applausi comunque a Horn, che dopo l'errore iniziale si scatena e segna uno dei migliori parziale della gara.

La classifica finale

*tra parentesi i secondi di penalità

1. R. FUNK Germania 105.50 (0)* 2. M. CHOURRAUT Spagna +1.13 (0) 3. J. FOX Australia +1.23 (0) 4. S. HORN Italia +1.43 (0) 5. K. ZWOLINSKA Polonia +3.48 (4) 6. L. JONES Nuova Zelanda +5.17 (0) 7. M. WEGMAN Paesi Bassi +5.83 (0) 8. V. US Ucraina +6.35 (0) 9. E. MINTALOVA Slovacchia +52.86 (50) 10. K. WOODS Gran Bretagna +71.59 (56)

