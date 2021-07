Ultima giornata di finali per il canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Erano quattro i titoli da assegnare, senza azzurri in gara in quelle che, storicamente, sono le barche con meno tradizione in Italia.

Nel singolo femminile la neozelandese Emma Twigg conquista la medaglia d’oro a 34 anni. Una regata dominata, in cui si è imposta con il crono di 7’13″97, non dando scampo alle avversarie. Alle sue spalle, in 7’17″39, la rappresentante del ROC Hanna Prakatsen, mentre l’austriaca Magdalena Lobnig si è presa il bronzo in 7’19″72.

Tokyo 2020 Il canottaggio a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 02/04/2021 A 13:12

Stefanos Ntouskos ha regalato alla Grecia il primo oro di queste Olimpiadi nel singolo maschile. L’ellenico, dopo un avvio cauto (4° ai 500 metri), ha innestato una progressione inarrestabile, andando a chiudere con 1″21 sul norvegese Kjetil Borch, uno dei grandi favoriti della vigilia. Completa il podio il croato Damir Martin a 2″13, che ha beffato per il bronzo il danese Sverri Nielsen per soli 15 centesimi.

Nell’otto femminile il Canada ha preso la testa sin dalla partenza e non l’ha più lasciata, imponendosi con il crono di 5’59″13. A nulla è valso il tentativo di rimonta della Nuova Zelanda: il serrate finale non ha consentito alle maori di effettuare il sorpasso, fermandosi a 91 centesimi di distacco sul traguardo. Bronzo alla Cina, staccata di 2″08.

Infine il programma si è concluso con la finale dell’otto maschile. La gara della barca ammiraglia è stata vinta dalla Nuova Zelanda con 96 centesimi sulla Germania, favorita della vigilia, e 1″09 sulla Gran Bretagna.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 RODINI E CESARINI: "SIAMO COMPLEMENTARI E PRETENDIAMO IL MASSIMO" 12 ORE FA