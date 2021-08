Filippo Ganna, infatti, oltre che essere trascinatore del quartetto azzurro è il miglior inseguitore del mondo: campione iridato da tre edizioni consecutive, con tanto di record fatto segnare sotto la soglia dei 4 minuti per completare i 4 km della prova: Ashton Lambie ha fatto un clamoroso 3’59”930. Neanche il tempo di rilassarsi per la fantastica medaglia d'oro nel quartetto dell'inseguimento a squadre a Tokyo , che arriva qualcuno a rovinarti il record., infatti, oltre che essere trascinatore del quartetto azzurro è il miglior inseguitore del mondo: campione iridato da tre edizioni consecutive, con tanto di record fatto segnare all'ultimo Mondiale di Berlino (4'01''934). Il suo più grande avversario, però, è riuscito non solo ad abbassare il suo tempo, ma è andato oltre. È riuscito ad andareper completare i 4 km della prova:ha fatto un clamoroso

È il nuovo record, anche se non è da considerarsi ufficiale perché preso presso il velodromo di Aguascalientes, in Messico. Ashton Lambie, infatti, ha sfruttato la prova in altura per realizzare il nuovo record ma, si sa, la quota aiuta nelle prestazioni, tanto che anche nel record dell'ora, ogni tanto, viene tentato in quota per essere più facilitati a compiere l'impresa.

Mondiale di Roubaix (4'03''640, +1.706 più lento dell'azzurro. Il 30enne di Lincoln, però, continua a spingere e a progredire. A Berlino fu 2°, prima 5° a Pruszków ai Mondiali 2019 e 7° a Apeldoorn ai Mondiali 2018. Ora vuole fare il sorpasso: ci riuscirà? Il pistard statunitense, però, lancia la sfida allo stesso Ganna. Il verbanese è il migliore inseguitore del mondo? Ora avrà pane per i suoi denti, con il dal 20 ottobre ) che avrà finalmente una vera sfida. A Berlino, Lambie fu il suo miglior avversario ma girò in, +1.706 più lento dell'azzurro. Il 30enne di Lincoln, però, continua a spingere e a progredire. A Berlino fu 2°, prima 5° a Pruszków ai Mondiali 2019 e 7° a Apeldoorn ai Mondiali 2018. Ora vuole fare il sorpasso: ci riuscirà?

