Elisa Balsamo ce l'ha fatta! Confermata titolare nell'Omnium, con la Archibald. Alla fine è stata beffata dalla Kopecky, ma ce l'ha fatta! Confermata titolare nell'Omnium, con la Paternoster impegnata in altre gare , la ragazza di Cuneo ha cercato un grande risultato là dove a Tokyo non era riuscita ad esplodere anche a causa di una caduta . Questa volta, al Mondiale, la Balsamo si è dimostrata regolare e continua, cercando di restare in scia della. Alla fine è stata beffata dalla, ma è un bronzo che vale tantissimo per la campionessa del mondo su strada.

Le parole di Elisa Balsamo

Mondiali Kopecky beffa la Balsamo: è comunque un grande bonzo nell'Omnium UN' ORA FA

Per me era importante tornare in pista dopo la caduta delle Olimpiadi. Non è facile per una atleta dimenticare le cadute. Oggi ho dimostrato a me stessa che quell’episodio è ormai alle spalle. Ci tenevo ad una medaglia nell’Omnium. Siamo alla fine di una stagione lunga e faticosa, per questo va bene così

Balsamo col bronzo nell'omnium: rivivi lo sprint finale

