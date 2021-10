Simone Consonni e Michele Scartezzini nella Madison. Il duo italiano, non inedito, ma poche volte utilizzato, è parso invece molto affiatato in pista, dando al ct Marco Villa una soluzione in più per l'avvenire. Di solito è una disciplina in cui il 'titolare' è Elia Viviani che ha però ha scelto di non partecipare per essere pimpante nella prova successiva della Corsa ad eliminazione, che tra l'altro l'ha visto diventare Un argento insperato, ma meritatissimo quello colto danella Madison. Il duo italiano, non inedito, ma poche volte utilizzato, è parso invece molto affiatato in pista, dando al ctuna soluzione in più per l'avvenire. Di solito è una disciplina in cui il 'titolare' èche ha però ha scelto di non partecipare per essere pimpante nella prova successiva della Corsa ad eliminazione, che tra l'altro l'ha visto diventare campione del mondo subito dopo . Consonni-Scartezzini diventerà la coppia del futuro? L'incredibile è che è rimasto anche un po' di amaro in bocca, perché il duo azzurro ha anche accarezzato il sogno di prendersi la medaglia d'oro.

L'Italia festeggia con Scartezzini e Consonni: rivivi la premiazione

Simone Consonni

Non so se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, perché era una medaglia d’oro fino a pochi giri dalla fine. Si tratta di una specialità dove abbiamo sofferto, dove è ancora indigesta la prestazione dell’Olimpiade e oggi mi volevo rifare. Dai, almeno un pizzico ce l’ho fatta, va bene così

Scartezzini-Consonni d'argento nella Madison: rivivi l'ultimo sprint

Michele Scartezzini

Prima della partenza era impensabile lottare per la vittoria, adesso c’è un po’ di rammarico per la maglia, che abbiamo accarezzato. Dopo la caduta iniziale pensavo che la gara fosse andata. L'attacco? È stato fatto di esperienza... La Danimarca aveva fatto una volata lunga, noi siamo partiti e abbiamo preso tutti di sorpresa. Ringrazio Marco Villa che nel 2009 vide qualcosa in me da junior ed iniziò a farmi fare le 6 Giorni

L'Italia non comincia bene la sua Madison: Scartezzini subito a terra

