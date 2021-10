Martina Alzini che si è piazzata al 4° posto con il tempo di 3'26''328. Un crono che non si poteva confrontare con le più quotate Brennauer, Brauße e Kröger, ma è sufficiente per tener dietro la Borras, la Murphy e l'ex campionessa del mondo di inseguimento a squadre Lily Williams (che sostituiva la campionessa in carica Chloé Dygert). La Alzini si giocherà quindi il bronzo contro la Kröger, mentre la Brennauer cerca addirittura il record del mondo. Ma con quale bici scenderà in pista la Alzini? Alcune delle Dopo le due medaglie conquistate nell'inseguimento individuale maschile, con Jonathan Milan 2° e Filippo Ganna 3° , ci giochiamo le nostre chance anche nell'inseguimento individuale femminile. Sì perché, a parte il dominio delle tedesche (non a caso hanno vinto tutto, ovunque, nell'inseguimento a squadre ), c'è la nostrache si è piazzata al 4° posto con il tempo di. Un crono che non si poteva confrontare con le più quotate Brennauer, Brauße e Kröger, ma è sufficiente per tener dietro la Borras, la Murphy e l'ex campionessa del mondo di inseguimento a squadre Lily Williams (che sostituiva la campionessa in carica Chloé Dygert). La Alzini si giocherà quindi il bronzo contro la Kröger, mentre la Brennauer cerca addirittura il record del mondo. Ma con quale bici scenderà in pista la Alzini? Alcune delle bici degli azzurri sono state rubate nella notte...

Tra le prime ragazze a partire, è quello di Megan Baker il primo crono di riferimento. Il suo 3'35''175 viene superato poi dalla statunitense Lily Williams, che però resta sopra i 3'30'', altissimo se rapportato a quello della compagna di Nazionale Dygert (il 3'16''937 che è il record del mondo). Arrivano quelle forti, e Mieke Kröger si porta in testa con il tempo di 3'22''336, migliorato subito dopo da Franziska Brauße che fa segnare un 3'22''292. La loro compagna Lisa Brennauer però fa ben di meglio: un 3'17''572 che non è tanto lontano, appunto, dal record del mondo. Tocca poi alla Alzini che è la prima delle umane: l'atleta di Parabiago si piazza a 8'' dalla Brennauer, ma si infila al 4° posto. Farà la finale per il bronzo contro la Kröger. Guardando i tempi è una sfida proibitiva, ci sono 4'' di differenza, ma mai dire mai in una finale.

I tempi delle tedesche vs Alzini

Brennauer Brauße Kröger Alzini 1'09''334 1'10''711 1'11''008 1'10''865 2'12''881 2'15''280 2'15''756 2'18''295 3'17''572 3'22''292 3'22''336 3'26''328

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

