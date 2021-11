Katie Archibald, dall'altra è il turno di Sebastián Mora. Poca competitività? È sicuramente un quesito da porsi ma chi, oggi, avrebbe potuto battere la britannica? Chi avrebbe potuto mettere in difficoltà Mora? La Archibald si era preso il lusso di andare anche in fuga, venir ripresa, per poi battere tutte nella volata dello Scratch. Poi nell'eliminazione ha fatto quel che ha voluto, nonostante una Zanardi molto in forma. Nel maschile male Corbin Strong che lascia il passo a Mora che lo Michele Scartezzini. Nell'Endurance abbiamo visto delle corse abbastanza bloccate. Da una parte fa la voce grossa, dall'altra è il turno di. Poca competitività? È sicuramente un quesito da porsi ma chi, oggi, avrebbe potuto battere la britannica? Chi avrebbe potuto mettere in difficoltà Mora? La Archibald si era preso il lusso di andare anche in fuga, venir ripresa, per poi battere tutte nella volata dello Scratch. Poi nell'eliminazione ha fatto quel che ha voluto, nonostante una Zanardi molto in forma. Nel maschile maleche lascia il passo a Mora che lo scavalca in classifica , mentre risale posizioni

Endurance maschile: Scartezzini c'è, domina Mora

Nell'Endurance si parte con lo Scratch che ha visto la vittoria dell'espertissimo Sebastián Mora che batte Rhys Britton. Prova a riaprire la classifica Michele Scartezzini che fa 6°, con il nostro azzurro che fa meglio di Corbin Strong (8°) e Iúri Leitão (9°) che alla vigilia di questa prova arrivavano da primi e secondi della classifica generale.

Michele Scartezzini in netta ripresa: 6° posto nello Scratch

La Corsa ad eliminazione è però la prova della verità. Addirittura fuori dai 10 Britton dopo il 2° posto dello Scratch, fuori presto anche Iúri Leitão che fa ancora 9° e Corbin Strong che è solo 7°. Scartezzini è bravo a difendersi e resta uno degli ultimi 5 a giocarsi la vittoria. Fuori Gavin Hoover, tocca poi a Scartezzini che chiude al 4° posto. Poi vince - ancora - Sebastián Mora che elimina anche O'Brien e Aaron Gate. Visto la prova sottotono di Corbin Strong, lo spagnolo diventa il nuovo leader della generale. Sale in top 10 invece Scartezzini.

Scartezzini riapre la classifica: 4° posto nell'Eliminazione

La classifica generale dopo 2 tappe

Pistard Punti 1. Sebastián Mora 59 2. Corbin Strong 57 3. Gavin Hoover 53 4. Iúri Leitão 44 5. Aaron Gate 41 9. Michele Scartezzini 30

Endurance femminile: Katie Archibald fa quel che vuole

Nello Scratch non c'è proprio storia. E dire che la Archibald aveva provato una mezza fuga a metà corsa, venendo ripresa subito dal gruppo. Non ha la gamba dei giorni migliori e ha voluto sorprendere le altre? Assolutamente no, voleva solo testare lei - in prima persona - le gambe delle avversarie. Anche perché, a metà giro del termine, è partita secca come un fulmine: la britannica vince su Coles-Lyster (prima nello Scratch a Maiorca) e la Kajihara. Solo 6a Kirsten Wild, mentre Silvia Zanardi chiude 10a.

Archibald devastante: Silvia Zanardi solo 10a nello Scratch

La classifica generale dopo 2 tappe

Pistard Punti 1. Katie Archibald 73 2. Maggie Coles-Lyste 60 3. Anita Yvonne Stenberg 50 4. Annette Edmondson 47 5. Olivija Baleisyte 44 6. Kirsten Wild 35 7. Silvia Zanardi 32

La Corsa ad Eliminazione parte subito con l'uscita di scena di Kirsten Wild che al primo giro viene eliminata, in realtà, per un problema meccanico. Silvia Zanardi rischia ogni tanto, ma è sempre brava a mettere la ruota posteriore avanti alle altre. Fuori la Calvo, la Baleisyte, ma anche la Edmondson e la Coles-Lyster che resta secca alla fiammata di Silva Zanardi. Accelerazione, però, che la stessa Silvia paga al giro successivo venendo lasciata indietro da Stenberg e Archibald, prendendosi però un grande 3° posto. Ultimo duello e, neanche a dirlo, vince la Archibald.

Super Silvia Zanardi, 3a nell'Eliminazione: rivivi la sua prova

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

