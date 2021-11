72 migliori del mondo della pista pronti a sfidarsi da qui all'11 dicembre, giorno dell'ultima tappa di Tel Aviv, a caccia delle maglie di leader delle due classifiche (Sprint e Keirin, e quella dell'Endurance, che comprende Scratch e Corsa ad Eliminazione. Ecco tutti i pistard in corsa e le loro ambizioni. Sabato 6 novembre scatta la prima edizione dell'UCI Track Champions League, il nuovo torneo del ciclismo su pista che punta a creare un format che possa appassionare il numero più alto possibile di tifosi. Anche se siamo a fine stagione, ecco idella pista pronti a sfidarsi da qui all'11 dicembre, giorno dell'ultima tappa di Tel Aviv, a caccia delle maglie di leader delle due classifiche ( il montepremi ufficiale ). I corridori sono stati divisi in due categorie: quella della Velocità, che comprende, e quella dell'Endurance, che comprende. Ecco tutti i pistard in corsa e le loro ambizioni.

Le ragazze della Velocità

Dorsale Cicliste/Nazione 1 Kelsey Mitchell (Canada) 2 Shanne Braspennincx (Paesi Bassi) 3 Emma Hinze (Germania) 4 Lea Sophie Friedrich (Germania) 5 Simona Krupeckaite (Lituania) 6 Olena Starikova (Ucraina) 7 Mathilde Gros (Francia) 8 Lauriane Genest (Canada) 9 Miriam Vece (Italia) 10 Martha Bayona Pineda (Colombia) 11 Riyu Ohta (Giappone) 12 Sophie Capewell (Gran Bretagna) 13 Yana Tyshchenko (Russia) 14 Daria Shmeleva (Russia) 15 Laurine van Riessen (Paesi Bassi) 16 Anastasiia Voinova (Russia) 17 Mina Sato (Giappone) 18 Yuli Osuna (Messico)

Tra le ragazze occhi puntati su Emma Hinze e Lea Sophie Friedrich, le due più forti del mondo e che hanno dominato l'ultima edizione dei Mondiali. Il dorsale numero 1°, però, ce l'ha la canadese Kelsey Mitchell, medaglia d'oro a Tokyo nella Sprint. Il parterre è ben rifornito considerando anche la presenza delle russe Tyshchenko e Shmeleva, l'altra canadese Genest, la francese Mathilde Gros e ancora Braspennincx e Capewell. Insomma, ci sono tutte le migliori, e c'è anche la nostra Miriam Vece che si vuole testare contro le più grandi.

I corridori della Velocità

Dorsale Corridori/Nazione 19 Harrie Lavreysen (Paesi Bassi) 20 Jeffrey Hoogland (Paesi Bassi) 21 Maximilian Levy (Germania) 22 Denis Dmitriev (Russia) 23 Nicholas Paul (Trinidad & Tobago) 24 Vasilijus Lendel (Lituania) 25 Jean Spies (Sudafrica) 26 Mateusz Rudyk (Polonia) 27 Jair Tjon En Fa (Suriname) 28 Tom Derache (Francia) 29 Jordan Castle (Nuova Zelanda) 30 Kevin Quintero (Colombia) 31 Mikhail Yakovlev (Russia) 32 Kento Yamasaki (Giappone) 33 Rayan Helal (Francia) 34 Stefan Bötticher (Germania) 35 Jai Angsuthasawit (Thailandia) 36 Hugo Barrette (Canada)

Anche in campo maschile ci sono i più forti di tutto il mondo anche se, giusto ricordarlo, qui c'è una netta differenza tra i campioni e tutti gli altri. Sarà davvero dura battere Lavreysen e Hoogland. Ci proveranno Paul, Helal e Bötticher, ma quei due sono dei veri e propri fenomeni.

Le ragazze dell'Endurance

Dorsale Cicliste/Nazione 37 Katie Archibald (Gran Bretagna) 38 Kirsten Wild (Paesi Bassi) 39 Yumi Kajihara (Giappone) 40 Anita Yvonne Stenberg (Norvegia) 41 Annette Edmondson (Australia) 42 Maggie Coles-Lyster (Canada) 43 Hanna Tserakh (Bielorussia) 44 Tania Calvo (Spagna) 45 Michelle Andres (Svizzera) 46 Alzbeta Bacíkova (Slovacchia) 47 Gulnaz Khatuntseva (Russia) 48 Emily Kay (Irlanda) 49 Silvia Zanardi (Italia) 50 Karolina Karasiewicz (Polonia) 51 Maria Martins (Portogallo) 52 Olivija Baleisyte (Lituania) 53 Eukene Larrarte (Spagna) 54 Kendall Ryan (Stati Uniti)

Qui forse abbiamo qualche assenza di peso, ma non mancano le campionesse. E, che dire, di Kirsten Wild 9 volte campionessa del mondo. Dopo l'oro nella Madison a Roubaix e il bronzo nella Corsa a punti, proverà a portare a casa qualcosa anche in questa competizione prima di dire addio al mondo del ciclismo su pista. In campo anche Maria Martins e, soprattutto, Katie Archibald che agli ultimi Mondiali - giusto per dire - ha conquistato 4 medaglie. E poi abbiamo la nostra Silvia Zanardi che ha una grande occasione di crescere grazie a questo torneo. Proprio due settimane fa ha debuttato da élite con il Mondiale, ma da Under 23/juniores ha conquistato due titoli iridati e 5 titoli europei. Puntiamo molto su di lei! Vai Silvia!

I corridori dell'Endurance

Dorsale Corridori/Nazione 55 Ed Clancy (Gran Bretagna) 56 Sebastián Mora (Spagna) 57 Corbin Strong (Nuova Zelanda) 58 Yacine Chalel (Algeria) 59 Kelland O'Brien (Australia) 60 Tuur Dens (Belgio) 61 Rhys Britton (Gran Bretagna) 62 Roy Eefting (Paesi Bassi) 63 Alan Banaszek (Polonia) 64 Jules Hesters (Belgio) 65 Gavin Hoover (Stati Uniti) 66 Michele Scartezzini (Italia) 67 Kazushige Kuboki (Giappone) 68 Claudio Imhof (Svizzera) 69 Aaron Gate (Nuova Zelanda) 70 Iúri Leitão (Portogallo) 71 Erik Martorell Haga (Spagna) 72 Rotem Tene (Israele)

E infine i ragazzi dell'Endurance. Qui purtroppo manca il campione del mondo di Corsa ad eliminazione Elia Viviani, ma per gli azzurri ci sarà Michele Scartezzini, fresco di medaglia d'argento nella Madison. Occhio al plurimedagliato Ed Clancy, ma il favorito potrebbe essere Aaron Gate che si è riscattato agli ultimi Mondiali dopo non essere stato convocato per Tokyo. Leitão, Haga, Hoover e Strong completano la batteria dei favoriti.

Da ricordare che ogni corridore avrà il suo dorsale e se lo porterà dietro fino all'ultima prova di questa Champions League. Questo perché ogni pistard, alla firma del contratto, ha garantito la sua partecipazione fino all'ultima tappa, pegno la perdita di tutti i punti UCI guadagnati e i premi assegnati oltre alla quota di partecipazione di 1500€. Unica chance di uscire dal torneo, quello di un infortunio. In quel caso l'UCI assegnerà una Wild card ad un altro corridore che sostituirà per tutto il torneo un infortunato.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

