Dopo essere stato battuto - a sorpresa - dal proprio compagno di squadra lo scorso anno , questa voltasi 'vendica' die si aggiudica per la prima volta in carriera la maglia di campione nazionale a cronometro belga che sfoggerà così alla prossima Vuelta. Il corridore della Quick Step Alpha Vinyl ha completato i 34,8 km della crono di Gavere in 40'22'', anticipando di 37'' Lampaert. Con loro sul podio c'è, anche se il titolare del record dell'ora , paga al traguardo ben 1'34''. Non c'è stata davvero partita quest'oggi con Evenepoel che ha spazzato via la concorrenza.si è piazzato a 1'56'', poia 1'58'',a 2'03'',a 2'11'', chiudono la top 10a 2'58'' ea 3'27''., invece, ha chiuso terzultimo con un ritardo di 4'37'' da Evenepoel.

Terza crono conquistata per Remco Evenepoel in questo 2022, dopo i successi allae, l'ultimo in ordine temporale, quello di settimana scorsa al Giro di Svizzera. In quell'occasione Evenepoel aveva battuto per 3'' Geraint Thomas e per 11'' Küng nella crono conclusiva di Vaduz , a salvare un Giro di Svizzera non proprio fantastico per il corridore belga che ha chiuso solamente all'11° posto della generale nonostante i tanti ritiri per i big. Da ricordare l'assenza di oggi di, ex campione nazionale a cronometro. Durante il ritiro a Tignes, per preparare il Tour, il corridore della Jumbo Visma ha battuto il ginocchio e ha deciso di non gareggiare in questi giorni in forma precauzionale in vista del Tour.