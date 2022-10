Nibali (il Valverde, Gilbert, Keisse e Rebellin, Diego Rosa. L'ex corridore del Team Sky ha solo 33 anni, ma ha deciso di appendere la bici al chiodo perché - ha dichiarato - non si divertiva più a questi livelli. Dopo l'annata alla Eolo Kometa, in cui ha fatto il Giro d'Italia, e indossato anche la maglia di leader della classifica scalatori, ha deciso di cambiare vita. Non lascia il ciclismo, però, cambia solo la disciplina... Dalla prossima stagione, infatti, Diego Rosa tornerà al vecchio amore della mountain bike. Arriva un altro ritiro tra i professionisti. Dopo(il nostro ricordo dello Squalo ), che ha salutato arrivato a 51 anni , in questi giorni ha comunicato il suo addio al ciclismo anche. L'ex corridore del Team Sky ha solo 33 anni, ma ha deciso di appendere la bici al chiodo perché - ha dichiarato - non si divertiva più a questi livelli. Dopo l'annata alla, in cui ha fatto il Giro d'Italia, e indossato anche la maglia di leader della classifica scalatori, ha deciso di cambiare vita. Non lascia il ciclismo, però, cambia solo la disciplina... Dalla prossima stagione, infatti, Diego Rosa tornerà al vecchio amore della mountain bike.

Sono nato biker e morirò biker

Sono stati dieci anni divertenti e importanti. Mi hanno dato un sacco di soddisfazione e ho fatto un sacco di esperienza. Sono nato biker e morirò biker. Torno a fare quello che mi piace di più fare. Quest’anno è stato un po’ particolare, mi sono divertito molto fino al Giro d'Italia. Mi divertivo a correre, magari anche facendo qualche azione senza senso, ma che a me piace fare, vestendo anche la maglia della classifica scalatori prima che gente più forte decidesse di prenderla ed è giusto così. Ho corso con una squadra che mi ha dato molto, con ragazzi super e un personale che mi è stato molto vicino e li ringrazierò sempre. [Diego Rosa a Spazio ciclismo]

Non mi divertivo più, adesso riparto da zero

Ora per me c’è di nuovo molto da imparare, visto che ci sono moltissime cose nuove. Si riparte un po’ da zero e devo anche re-imparare a guidare la bici. Inizierò a godermi la bici in modo un po’ diverso, dopo dieci anni al massimo livello a tutta, cercando di andare il più forte possibile. Esco a 33 anni, non ho voluto tirarla per le lunghe visto che avevo perso motivazioni e non mi divertivo più come una volta

