Remco Evenpoel fa parlare ancora di sé. Ovviamente diciamo noi. Alla Giro di Lombardia dell'8 ottobre dopo un tour de force comunque importante Quick Step, anche se il portale VeloNews ha lanciato la bomba: la 'Ineos Grenadiers ha presentato un'offerta bomba per Evenepoel'. Patrick Lefevere, general manager della Quick Step, ha smentito tutto. O meglio, tramite la sua rubrica sull'Het Nieuwsblad, ha confessato di aver ricevuto una battuta dal suo omologo in casa Ineos, Sir Dave Brailsford. "Se vuoi venderlo, chiamami”. Ma il team belga non ha nessuna intenzione di venderlo, a meno di cifre clamorose, tipo 125 milioni... La sua stagione è ormai al termine, mafa parlare ancora di sé. Ovviamente diciamo noi. Alla Binche-Chimay-Binche esibirà per la prima volta la maglia iridata appena conquistata al Mondiale di Wollongong , corsa che combacerà appunto con la sua ultima corsa nel 2022. Non ci sarà aldell'8 ottobre dopo uncomunque importante tra Vuelta , Mondiale a crono e Mondiale in linea. Ci sarà tempo, l'anno prossimo, per sfoggiare la sua maglia di Campione del mondo. Ma dove la esibirà? Sempre alla, anche se il portale Vha lanciato la bomba: la ''., general manager della Quick Step, ha smentito tutto. O meglio, tramite la sua rubrica sull', ha confessato di aver ricevuto una battuta dal suo omologo in casa Ineos, Sir. "”. Ma il team belga non ha nessuna intenzione di venderlo, a meno di cifre clamorose, tipomilioni...

Evenepoel ha firmato per 5 anni

'Patrick, congratulazioni, che corridore! Se vuoi venderlo, chiamami'. Non credo che l'abbia inviato con secondi fini. Conosco Dave, è un ragazzo speciale, ma simpatico e ci incontriamo regolarmente ai grandi eventi. L'ho rimandato indietro perché avrebbe potuto comprare tutta la mia squadra. Ho firmato contratti per cinque anni, con Remco oltre che con Soudal, Quick-Step e Specialized. Anche Alaphilippe è in 'prigione' per altri tre anni. Niente è vincolante nella vita, ma farò del mio meglio per mantenere quegli accordi. Non mi piace usare la parola "famiglia" perché, se sei sposato, puoi sempre divorziare oggi, ma non ci sono intenzioni in tal senso. Poi, a quanto pare, la storia del messaggio ha iniziato a diffondersi. Quasi tutto il mondo ha provato a chiamarmi. [Patrick Lefevere all'Het Nieuwsblad]

Evenepoel vicino alla squadra di Axel Merckx, poi è arrivata alla Sky

Ho poi detto a Patrick Evenepoel che avrei trattato Remco come mio figlio. Lo faccio con tutti i miei corridori, ma poi senti di avere dei ragazzi speciali. Inizialmente volevamo parcheggiarlo alla squadra di Axel Merckx per un altro anno, ma poi il Team Sky ha iniziato a sventolare enormi somme di denaro per lui. Poi hanno messo da parte tutto questo e si sono messi in affari con me. Poi ho detto a suo padre: se c'è un problema, qualsiasi cosa, chiamami. Mi è capitato di cenare con Patrick giovedì e discutere di come gestiremo tutto nelle prossime settimane. La cerimonia a Bruxelles, la gara di Binche e così via. Ho anche chiamato brevemente Remco e anche lui cercherà di fermarsi brevemente. Entrambi mi hanno esortato a non credere alla saga di Ineos. È molto più importante come gestiamo tutto ciò che arriva per il nostro ragazzo

0,00% di possibilità

Tutto è in vendita. Ma dammi una ragione per cui il nostro capo Bakkala dovrebbe la sua squadra a un altro miliardario? Questo non accadrà. Quante possibilità ci sono? Lo 0,00%. Per me è innominabile. Ero contento che Patrick e Remco mi chiamassero per rassicurarmi, ma in realtà dovevo ridere con tutta la saga. Ci saranno molte discussioni al bar e forse verranno venduti altri cinque giornali, ma tutto per un messaggio. Ricevo così tanti di quei messaggi dai miei colleghi. Questa è la tariffa normale per quasi tutte le vittorie importanti. Ma ora ha preso vita propria

Ma per 125 milioni...

Questa settimana un manager mi ha chiesto se uno dei miei corridori fosse interessato ad andare via. Certo è possibile, se pagano... Ma quando sentono la somma richiesta [per Evenepoel], non sono più interessati. Tutto è in vendita nel mondo. Ma poi devi fare i conti, un contratto di 5 anni con tutti i tuoi sponsor. Diciamo 25 milioni di accordi di sponsorizzazione all'anno. Cinque volte, fa 125 milioni. E chiederemmo tutto

