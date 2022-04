Noi stiamo già pensando alla Parigi-Roubaix di domenica , ma in Francia si è corsa anche lache ha visto all'opera diversi corridori rientrati dal Giro dei Paesi Baschi . Una semi-classifica francese molto interessante, vinta lo scorso anno da un ancora sconosciuto Grmay . Si è visto all'opera, ma il corridore della Groupama-FDJ è ancora molto lontano dalla pedalata dei giorni migliori. Alla fine sembrava una sfida tra O'Connor, Lafay e Vuillermoz ma, tra una fiammata e l'altra, è partito secco Jesús Herrada che si è lasciato tutti alle spalle. Per li spagnolo sono 17 le vittorie in carriera e la Cofidis completa la festa col 2° posto di Lafay davanti a Vuillermoz.