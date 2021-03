Parigi-Roubaix? La Classica Monumento per eccellenza è ancora in forse e, anzi, il giornale Le Parisien ha già affermato che l'edizione 2021 mentre in Francia non si può fare la Parigi-Roubaix? Il mondo del ciclismo e tutti i suoi fan sono in trepidante attesa. Si farà o non si farà la? La Classica Monumento per eccellenza è ancora in forse e, anzi, il giornaleha già affermato che l'edizione 2021 non potrà essere corsa nella sua data abituale . Già nel 2020 è stata cancellata, si spera comunque di vederla - anche se posticipata - nel 2021. La domanda, però, sorge spontanea: perché in Italia si è corso Milano-Sanremo e Strada Bianche, perché in Belgio si è corso la Gent-Wevelgem ( vinta nel week end da van Aert ) e si correrà l' Attraverso le Fiandre

Prima di affrettarvi a dirci “c'è il covid”, nei “dipartimenti da dove passa la Roubaix c'è il 100% di saturazione dei posti letto”, beh anche in Belgio e in Italia la situazione non è così rosea. Alla Strade Bianche, per esempio, si è corso con una situazione di zona rossa a Siena. Dalla Francia dicono “non possiamo gestire l'ordine pubblico e il distanziamento”, ma c'è chi lo fa con successo come in Belgio dove quasi tutte le corse vengono svolte regolarmente in questa stagione. E dire che tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 c'è stata anche tutta la stagione del ciclocross...

Dwars door Vlaanderen Attraverso le Fiandre: percorso e favoriti 17 ORE FA

In Belgio gestiscono la situazione a modo loro, incentivando il pubblico a restare a casa. Non solo delle belle frasette, ma la Flanders Classics, gli organizzatori delle Classiche belghe, ha messo a disposizione un pacchetto vip per alcuni dei fan del ciclismo. Una mossa di marketing certamente, per dare comunque visibilità ai propri sponsor, ma comunque un'azione che possa far stare a casa la gente con un bel pacco regalo.

Birra a volontà, esclusivamente belga ovviamente, con tanto di bicchieri da collezione, cioccolato, esclusivamente belga ovviamente, e patatine per far vivere l'esperienza di una Classica dal divano di casa ma col sorriso. E in Belgio si continua a correre senza soluzione di continuita. Nell'ultima settimana ci sono state Brugge-De Panne, E3 Saxo Bank Classic e Gent-Wevelgem, nella settimana appena iniziata vedremo Attraverso le Fiandre e Giro delle Fiandre. Perché loro ce la fanno?

È grande Italia, ma vince van Aert: rivivi lo sprint

Parigi - Roubaix Roubaix verso il rinvio: possibile spostamento in autunno 24/03/2021 A 11:16