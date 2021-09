Mancano soltanto poche ore al via dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2021. Da mercoledì 8 settembre a domenica 12, il meglio del grande ciclismo continentale si riunirà sulle strade del Trentino, precisamente a Trento, per vivere una rassegna continentale che metterà in palio ben 13 titoli e che regalerà spettacolo.

i gradi di capitano saranno sulle spalle di Sonny Colbrelli (particolarmente adatto al percorso). Insieme a lui, una squadra eterogenea che potrà contare sull'esperienza del veterano Diego Ulissi, le gambe di Gianni Moscon e Mattia Cattaneo e l'esperienza di Matteo Trentin (campione nel 2018). Oltre a loro, anche Aleotti, Bagioli e SuperPippo Ganna, che competerà anche nella prova a cronometro per aggiungere un'altra vittoria al suo palmares. La Nazionale azzurra, che ha vinto le ultime tre edizioni della rassegna continentale, farà di tutto per difendere il titolo. Out Nizzolo (vincitore nel 2020).

L'Italia e i favoriti

"Cobra" di Desenzano e per la Nazionale azzurra (che ha vinto le ultime 3 edizioni) saranno Remco Evenepoel, Kasper Asgreen, Peter Sagan, Matej Mohorič (compagno di squadra di Colbrelli alla Bahrain), Primož Roglič (fresco vincitore della Vuelta 2021). Gli avversari più pericolosi per ildi Desenzano e per la Nazionale azzurra (che ha vinto le ultime 3 edizioni) saranno, Kasper Asgreen, Peter Sagan, Matej Mohorič (compagno di squadra di Colbrelli alla Bahrain), Tadej Pogačar , Bauke Mollema, Jonas Vingegaard e(fresco vincitore della Vuelta 2021).

Cronometro: percorso e favoriti

22,4 chilometri si presenta interamente pianeggiante, adatto agli specialisti in grado di spingere lunghi rapporti. Il MUSE di Trento è la sede di partenza delle prove, mentre il traguardo è posto in Piazza delle Donne Lavoratrici. Le parti più tortuose della cronometro sono quella iniziale e finale, con curve a 90 gradi e l’attraversamento di qualche rotonda nel centro cittadino, mentre la sezione centrale presenta lunghi rettilinei dove si può sviluppare grande velocità. Il tracciato di che ospita le prove a cronometro dei Campionati Europei si presenta interamente pianeggiante, adatto agli specialisti in grado di spingere lunghi rapporti. Il MUSE di Trento è la sede di partenza delle prove, mentre il traguardo è posto in Piazza delle Donne Lavoratrici. Le parti più tortuose della cronometro sono quella iniziale e finale, con curve a 90 gradi e l’attraversamento di qualche rotonda nel centro cittadino, mentre la sezione centrale presenta lunghi rettilinei dove si può sviluppare grande velocità.

Filippo Ganna è l’ovvio favorito su un tracciato che, peraltro, è perfetto per lui. Edoardo Affini, che fu già terzo agli Europei del 2019, invece, ha impressionato al recente Benelux Tour e, nei pronostici, parte dietro solamente a Pippo e agli elvetici Stefan Bissegger e Stefan Küng. Gli azzurri, ad ogni modo, dovranno vedersela anche con Tadej Pogačar e Remco Evenepoel.

"L'Europeo resta in Italia!" Oro ad Elia Viviani che vince davanti a Lampaert

