Un mese e mezzo dopo le Olimpiadi di Tokyo, tornano gli appuntamenti internazionali di ciclismo. In Trentino, infatti, andrà in scena la 27esima edizione degli Europei di ciclismo. Posizione inabituale del calendario per gli Europei di quest'anno, anche perché di questi tempi - in realtà - si comincia a pensare ai Mondiali di ciclismo. Solitamente si corrono a metà agosto, tra la fine del Tour e l'inizio della Vuelta, ma con il calendario affollato causa Olimpiadi, gli Europei sono slittati a inizio settembre. 13 gare complessive e cominciamo l'analisi dalla cronometro maschile di 22,4 km. Una crono quasi totalmente pianeggiante che favorirà i cronoman puri ai cronoman-passisti. In gara ci sarà anche il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, ma non quello olimpico Primoz Roglic impegnato nella Vuelta. Da capire se ci sarà anche il campione europeo in carica Stefan Küng.

Il percorso della crono

Cronometro di 22,4 km quasi totalmente pianeggiante. 172 metri di dislivello, il punto più alto sarà a quota 214 metri. Primi 2,5 km molto veloci prima dell'ingresso in Ravina, con pochissime curve da affrontare. Qualche ostacolo in più prima dell'ingresso a Romagnano, all'altezza del km 5, poi si arriverà al rilevamento intermedio al km 11, dopo essere passati da Aldeno dove ad attendere i corridori ci sarà una curva a gomito che potrebbe far perdere qualche secondo a chi non la prenderà adeguatamente. Passati dall'intertempo si torna indietro, con condizioni di vento sicuramente differenti. Ci sarà un minimo avvallamento passati dal ponte per Mattarello, dal km 14,2, con pendenze dolcissime fino al km 17,4, quando saremo ormai entrati negli ultimi 5 km di corsa. Traguardo posto a Piazza Donne Lavoratrici dove si arriverà dopo 25/26 minuti di gara.

Programmazione tv

Tutte le gare degli Europei di ciclismo 2021 saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dall'8 al 12 settembre, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le prove senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

I favoriti

Filippo Ganna, il campione del mondo in carica a cronometro. L'anno scorso non fu convocato per l'Europeo per preparare con più calma la Tirreno-Adriatico ( Difficile indicare la lista dei favoriti, non avendo una startlist ben definita. Abbiamo pochissimi nomi, ma tra questi ci sarà sicuramente quello di, il campione del mondo in carica a cronometro. L'anno scorso non fu convocato per l'Europeo per preparare con più calma la Tirreno-Adriatico ( dove piazzò il record nella crono di San Benedetto ). Questa volta, oltre alla maglia iridata, vuole indossare un'altra maglia da “campione” in una crono che gli si addice molto di più rispetto a quella vista alle ultime Olimpiadi, dove non è riuscito a piazzarsi tra i primi tre. La voglia di rivincita è tanta. Un buon modo per preparare così i Mondiali a cronometro, di Leuven, dove punta ovviamente a ribadire il suo titolo.

Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. Il primo lo ha già battuto diverse volte nelle prove contro il tempo e, in stagione, si è portato a casa la crono del Giro del Belgio e Non mancherà però la concorrenza. Perché, presenti sicuri a questa cronometro, ci saranno. Il primo lo ha già battuto diverse volte nelle prove contro il tempo e, in stagione, si è portato a casa la crono del Giro del Belgio e del Giro di Danimarca . Il secondo è diventato anche lui uno specialista delle cronometro e ha conquistato quella di Laval all'ultimo Tour de France . Partono comunque un filo più indietro, ricordando che questa sarà una prova che favorisce i cronoman puri alla Ganna o alla Küng. Poi, come al solito, saranno le gambe a fare la differenza.

van Emden, che non vince però una cronometro dal 2019, era la Chrono des Nations dove batté Ganna e Roglic. Il corridore della Jumbo Visma è però da tenere sempre in considerazione avendo vinto 10 crono in carriera, tra cui quella finale del Giro d'Italia nel 2017. Con van Emden ci sarà anche Julius van den Berg e, quindi, l'assenza di Tom Dumoulin, Dentro la mischia ci sarà anche l'olandese, che non vince però una cronometro dal 2019, era ladove batté Ganna e Roglic. Il corridore della Jumbo Visma è però da tenere sempre in considerazione avendo vinto 10 crono in carriera, tra cui quella finale del Giro d'Italia nel 2017. Con van Emden ci sarà anchee, quindi, l'assenza di campione nazionale olandese a cronometro in carica e argento a Tokyo. L'altro specialista della Jumbo Visma, infatti, sarà impegnato nel Benelux Tour e poi dritto ai Mondiali di Leuven.

Ganna *****

Evenepoel, Pogacar ****

van Emden ***

Europei: informazioni utili

Giovedì 9 settembre, dalle 16:00 (collegamento tv)

