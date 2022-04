Giro dei Paesi Baschi

Primoz Roglic si è un po' spento. Non una roba da lui, considerando la solidità che lo sloveno ha sempre avuto nelle corse a tappe, specialmente quelle brevi. Roglic ha perso la leadership day after alcune rivelazioni dello stesso sloveno hanno chiarito la situazione. Un infortunio che, in realtà, potrebbe fargli perdere le Classiche delle Ardenne. Dopo aver vinto con grande merito la cronometro di Hondarribia si è un po' spento. Non una roba da lui, considerando la solidità che lo sloveno ha sempre avuto nelle corse a tappe, specialmente quelle brevi. Roglic ha perso la leadership già nella frazione di Mallabia , alla viglia della tappa regina, senza poi rialzarsi in quella di Arrate dove ha fatto solo da gregario per Vingegaard . Un problema grave da analizzare per la Jumbo Visma, ma nelalcune rivelazioni dello stesso sloveno hanno chiarito la situazione. Un infortunio che, in realtà, potrebbe fargli perdere le

Le parole di Roglic

Semplicemente non avevo abbastanza gambe per seguire i migliori nel finale. Sono stati giorni difficili. Ho dato tutto in questa settimana. Come squadra abbiamo ottenuto dei buoni risultati e come al solito mi è piaciuto correre qui con tanta gente per strada

Non eri al top della condizione?

Avevo già alcuni problemi prima di arrivare qui. Dobbiamo fare dei controllo accurati perché in settimana questo problema che ho al muscolo dietro il ginocchio non è migliorato. E questa non è stata certo una settimana riposante. Dobbiamo capire cosa sia per trattarlo nel migliore dei modi e non avere nuovi problemi

Freccia Vallone (20 aprile), dove l'anno scorso Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile) di cui è stato vincitore nel 2020. Gare a cui potrebbe essere costretto a non partecipare. Situazione, forse, più preoccupante di un “semplice” calo fisico. Roglic infatti aveva in programma di affrontare la(20 aprile), dove l'anno scorso fece 2° dietro a Alaphilippe , e la(24 aprile) di cui è stato vincitore nel 2020. Gare a cui potrebbe essere costretto a non partecipare.

