Tappa spettacolare la sesta del Giro Donne! Il circuito con il San Pantaleone mette alla frusta il gruppo, poi in quel di Bergamo scatta Longo Borghini, ma Marianne Vos controlla le rivali e poi le regola in volata. Secondo posto per Lotte Kopecky, terzo per Silvia Persico. In classifica generale non cambia niente: Annemiek van Vleuten conferma la maglia rosa.

240 vittorie in carriera per Marianne Vos

Ad

Tra poco il report completo...

Giro d'Italia Donne Sarnico-Bergamo: percorso, favoriti, orari e dove vederla 21 ORE FA

CHI VINCE IL GIRO DONNE 2022? Marta Cavalli Elisa Longo Borghini Annemiek van Vleuten Mavi Garcia Kristen Faulkner Niamh Fisher-Black

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Vos 2h58'30" 2. Kopecky s.t. 3. Persico s.t. 4. Faulkner s.t. 5. Spratt s.t. 6. van Vleuten s.t. 7. Cavalli s.t. 8. Mavi Garcia s.t. 9. Longo Borghini s.t. 10. Ludwig s.t.

La cronaca

Tra poco il report completo...

CHI VINCE IL GIRO DONNE 2022? Marta Cavalli Elisa Longo Borghini Annemiek van Vleuten Mavi Garcia Kristen Faulkner Niamh Fisher-Black

Rivivi le emozioni della sesta tappa on demand

Premium Ciclismo Giro Donne | 6a tappa 13:00-15:00 Live

Giro d'Italia Donne Tutta la gioia di Balsamo: "Due tappe: sono veramente contenta" UN GIORNO FA