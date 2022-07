Miracolosa la vittoria di Juliette Labous sul Passo del Maniva. La francese della DSM, in fuga dal mattino, scatta di forza ai piedi della montagna e vince in solitaria sul primo arrivo in salita di questo Giro. Alle sue spalle Annemiek van Vleuten, che timbra il secondo posto e guadagna altri secondi su Mavi Garcia (3a) e Marta Cavalli (4a).

Tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

CICLISTA TEMPO 1. Labous 3h22'36" 2. van Vleuten +1'37" 3. Garcia +1'41" 4. Cavalli +1'47" 5. Longo Borghini +1'50" 6. Fisher-Black +1'57" 7. Realini +2'13" 8. Spratt +2'29" 9. Koppenburg +2'37" 10. Persico +2'39"

La cronaca

L’inizio della frazione odierna è preceduto dalla notizia del ritiro di Marianne Vos. L’olandese della Jumbo Visma era la titolare della maglia ciclamino (classifica a punti), ma ha preferito abbandonare la corsa per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni. Si parte dunque da Prevalle senza una delle grandi protagoniste di questo Giro d’Italia Donne 2022 e poco dopo 10 km evadono dal gruppo ben 14 atlete. Si tratta di Cecchini (SD Worx), Teruel (Bizkaia), Harvey (Canyon//SRAM), Ducuara (Colombia), Vallieres (EF), Fahlin (FDJ), Rossato (Isolmant), Ragusa (Liv), Patino (Movistar), Williams (BikeExchange), Labous (DSM), Tonetti (Fassa Bortolo), Lutro (Uno-X) e Arzuffi (Valcar).

Le 14 di testa continuano a guadagnare terreno nel circuito iniziale e nel tratto in pianura che precede la montagna, mentre dietro partono dal plotone principale altre 4 atlete: Hajkova (Bepink), Onesti (Cofidis), Pozzobon (Mendelspeck) e Traxler (Roland Cogeas). Queste inseguitrici però non riescono a riportarsi sulle prime (che nel frattempo si portano addirittura intorno ai 10′ di vantaggio sul gruppo) e vengono riprese da dietro. A poco più di 20 km Lutro allunga sulle compagne di fuga, poi parte anche Tonetti prima dell’inizio della vera salita e ai -9.5 km l’azzurra raggiunge una Lutro definitivamente piantata.

Tonetti dunque se ne va in solitaria, ma nel frattempo il gruppo accelera prepotentemente e recupera tantissimo terreno. Ad inizio Passo Maniva, Tonetti viene raggiunta da altre cinque atlete, ma subito dopo rimangono davanti soltanto in tre: Labous, Williams e Patiño. Passano i chilometri e da questo terzetto si staccano Williams e Patiño, mentre nel gruppo maglia rosa iniziano i vari attacchi delle big. A 1.5 km dall’arrivo Labous ha 1’50” sul terzetto composto da Van Vleuten (Movistar), Mavi Garcia (UAE) e Cavalli (FDJ). Le prime tre della classifica generale però si guardano eccessivamente e da dietro rientrano altre atlete, tra cui una grandissima Borghini (Trek-Segafredo) e Realini (Isolmant). Si entra così nell’ultimo chilometro: Labouis gestisce il finale e va a prendersi una tappa importantissima, mentre da dietro prende l’iniziativa Van Vleuten che lascia sul posto tutte e guadagna altri secondi preziosi in classifica generale. Mavi Garcia arriva terza, Marta Cavalli quarta ed Elisa Longo Borghini quinta. Settima invece Gaia Realini.

La classifica generale

CICLISTA TEMPO 1. van Vleuten 18h14'12" 2. Mavi Garcia +31" 3. Cavalli +1'10" 4. Longo Borghini +5'19" 5. Fisher-Black +5'54" 6. Spratt +6'12" 7. Ludwig +6'22" 8. Persico +6'33" 9. Magnaldi +8'25" 10. Chabbey +8'30"

